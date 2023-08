Gewitter mit Starkregen und Stürmen, das Ganze bei herbstlichen Temperaturen: Das Wetter in Baden-Württemberg macht sich aktuell eher unbeliebt, von Sommer keine Spur. Auch zum Wochenstart ist keine Besserung in Sicht: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Dauerregen voraus, vor allem im Südosten des Landes.

Auch für Ulm, Alb-Donau-Kreis und Neu-Ulm gilt eine Unwetterwarnung, es soll kräftig regnen: Um 60 Liter Regen pro Quadratmeter werden durchschnittlich erwartet. Dadurch ist die Gefahr von Hochwasser und Überschwemmungen deutlich erhöht. Die Warnung gilt zunächst bis Dienstagabend.

In Oberschwaben könne es Starkregen mit bis zu 70 Litern pro Quadratmeter geben. Im Allgäu sollen es sogar unwetterartige Niederschlagsmengen mit bis zu 100 Litern pro Quadratmeter werden.

Der Rest des Bundeslandes bleibt dem DWD zufolge weitgehend bewölkt. Teilweise gebe es auch hier einzelne Regenschauer.

Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen 14 und 17 Grad Celsius, im Bergland kann es bis zu 10 Grad frisch werden. Nachts wird es den Prognosen zufolge mit Tiefstwerten von 6 bis 8 Grad mancherorts noch deutlich kühler. Ein großer Temperaturrückgang wie in den vergangenen Tagen stellt für wetterfühlige Menschen eine Belastung dar. Was das mit dem Körper macht und was Ärzte aus Ulm und Neu-Ulm raten, lesen Sie hier

Seit Tagen dominiert Unwetter die Wetterlage in der Region: In der Nacht zu Freitag hatte in der Region ein heftiges Gewitter mit Blitzeinschlägen getobt, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Am Samstag mussten Großveranstaltungen wegen des Unwetters abgebrochen werden.