DWD warnt vor Überschwemmungs- und Hochwassergefahr

Der teils heftige Regen geht im Süden und Südosten weiter – bis in den Dienstag (29.08.2023), besonders südlich der Donau und in Ostbayern. Das geht aus aktuellen Informationen des bayerischen Landesdienstes (LBY) der Deutschen Presse-Agentur (DPA) hervor. Besonders stark betroffen vom Dauerregen sei das Allgäu: Dort werden bis Dienstagmorgen mancherorts nochmals 100 Liter pro Quadratmeter erwartet. Gebietsweise könnten es 40 bis 80 Liter pro Quadratmeter werden. „Entsprechend hoch ist die Hochwasser- und Überschwemmungsgefahr - aber auch die Gefahr von Murenabgängen“, erklärte DWD-Meteorologe Martin Jonas. Bäche und Flüsse können über die Ufer treten, gerade in bergigem Terrain sind auch Erdrutsche nicht ausgeschlossen. Im Dauerregen werden bei den Temperaturen nur Höchstwerte um 14 Grad erwartet.