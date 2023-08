Enttäuschung für zahlreiche Besucher: Das Feuerwerksfestival „Flammende Sterne“ im Scharnhauser Park in Ostfildern (Kreis Esslingen) musste am Freitagabend (25.08.2023) aufgrund starker Gewitter erst unterbrochen und später dann für den ersten Veranstaltungstag komplett beendet werden.

Nach Angaben der Polizei bat der Veranstalter gegen 21.50 Uhr die Besucher des Festivals, sich zu ihren Autos zu begeben oder anderweitig Schutz vor dem Unwetter zu suchen. Nach einer halbstündigen Unterbrechung wurde die Veranstaltung mit Feuerwerk und Lasershow fortgesetzt, doch dann zog erneut ein Unwetter auf.

Daraufhin wurde der erste Abend des Festivals vorzeitig beendet, die Besucher wurden nach Hause geschickt. Wie es mit dem bis Sonntag geplanten Programm weitergeht, ist noch unklar.

Meteorologen hatten für Baden-Württemberg am Freitag vor Unwettern mit Stürmen, Starkregen und sogar Hagel gewarnt . Bereits am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag hatte in der Region ein heftiges Gewitter getobt : Ein Mensch kam ums Leben. Blitzeinschläge, Unfälle, Verkehrsbehinderungen und enorme Schäden waren außerdem die Folge. Auch am Samstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) spätestens ab dem Nachmittag mit starken Gewittern im Südwesten. Am Sonntag soll das Wetter weiter turbulent bleiben, den Prognosen zufolge gibt es vor allem ergiebigen Dauerregen.