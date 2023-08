Während am Donnerstagabend im Norden Ulms nur ein paar Tropfen fielen, die sofort wieder verdunsteten, fiel etwas weiter südlich eine Menge Regen. Im Ausflugsrestaurant Silberwald etwa schüttete es um 19.20 Uhr „wie aus Kübeln“, wie ein Besucher es formulierte. Nach den Radarbildern war vor allem der Bereich zwischen Neu-Ulm und Senden betroffen.

Auto kracht auf der B28 in LKW

Aktuell berichtet die Polizei von einem Zwischenfall in Zusammenhang mit den starken Regenfällen. Auf der B28 zwischen Neu-Ulm und Senden geriet ein Autofahrer aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und prallte in einen LKW. Nach ersten Informationen wurde aber niemand verletzt. Derzeit (19:50 Uhr) kann es in dem Bereich noch zu Verkehrsbehinderungen kommen.