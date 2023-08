So hatten sich die Urlauber auf dem Campingplatz in Lindau-Zech ihre freien Tage sicher nicht vorgestellt: Am späten Donnerstagabend (24.08.2023), gegen 21.26 Uhr, mussten sie ihre Wohnwagen, Wohnmobile und Zelte verlassen. Das schwere Unwetter, das an diesem Abend über Baden-Württemberg und Teile Bayerns zog, ließ auf dem Gelände Bäume umstürzen. Der ganze Campingplatz, mitsamt seiner rund 500 Gäste, musste aus Sicherheitsgründen evakuiert werden.

Mehrere Menschen durch Bäume und Äste verletzt

Laut Informationen der Polizei wurden durch das Unwetter sechs Urlauber leicht bis schwer verletzt. Die übrigen Gäste blieben unverletzt und verbrachten die Nacht in der Inselhalle Lindau. Wann sie wieder auf den Campingsplatz zurückkönnen, ist am Freitagmorgen noch nicht klar. Es müssen, laut Polizei, erst das Ausmaß des Unwetters eingeschätzt und Schäden beseitigt werden.

Der Platz werde rund um die Uhr bewacht, um Diebstahl privater Gegenstände zu verhindern, teilte die Polizei weiter mit.

Viele Unwetterschäden im Südwesten

Das Unwetter am Donnerstagabend sorgte in Baden-Württemberg und Bayern für zahlreiche Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Bäume stürzten um, Blitze schlugen ein und Regionalzüge fallen aus. Eine Übersicht über die Unwetterschäden in der Region finden Sie hier: