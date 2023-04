Schreckliche Bluttat in Ulm : Ein 40-jähriger Mann hat nach ersten Erkenntnissen der Polizei seine sieben Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet. Das teilte das Polizeipräsidium Ulm am Montagabend mit. Demnach hatte sich der Mann am Ostermontag gegen 17.20 Uhr über den Notruf bei der Polizei gemeldet – und gab an, das Mädchen im Bereich des Schulzentrums in der Buchauer Straße in Ulm-Wiblingen getötet zu haben.

Bluttat in Ulm-Wiblingen: Polizei nimmt Mann fest

Er sagte den Beamten zudem, dass er sich selbst noch am Tatort aufhalte. Zeugen sahen gegen 18.30 Uhr eine Streife mit hoher Geschwindigkeit und Blaulicht nach Wiblingen fahren. Die Beamten trafen den mutmaßlichen Täter vor Ort wenig später tatsächlich an, dort wurde er festgenommen. Für das siebenjährige Kind kam jede Hilfe zu spät.

Kind in Ulm erstochen: Hintergründe der Tat sind bisher unklar

Die Polizei geht nach ihren ersten Ermittlungen davon aus, dass der 40-Jährige seine Tochter mit einem Messer getötet hat. Die Hintergründe der Tat seien bislang unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Es handle sich nach derzeitigem Ermittlungsstand allerdings um „eine Tat innerhalb einer Familie“. „Gefahr für die Bevölkerung bestand aus Sicht der Polizei deshalb nicht“, hieß es in der Mitteilung weiter. Ermittler sicherten Spuren am Tatort. Weitere Informationen gab die Behörde am Abend noch nicht bekannt, den Angaben nach sollen die Ermittlungen nicht gefährdet werden.

Kriminalstatistik: Mehr Fälle von Messerattacken in Ulm

Laut der Zahlen in der Kriminalstatistik der Polizei Ulm für 2022 ist die Zahl der Straftaten gegen das Leben mit 37 gleichgeblieben - darunter waren sieben Morddelikte und 24 Fälle von Totschlag, wobei drei Viertel der Fälle „im Versuch steckenblieben“. Jedoch waren bei der Hälfte der Fälle Messer im Spiel. Insgesamt waren es 246 Messerangriffe, das sind 51 mehr als im Vorjahr 2021.

Ähnlicher Fall in Hockenheim: Zwei Kinder getötet