Am Ostermontag, 10.04., wurde im Bereich des Schulzentrums Wiblingen ein 7-jähriges Mädchen getötet. Unter Verdacht steht der 40-jährige Lebensgefährte der Mutter des getöteten Kindes. Am Dienstag (11.04.) haben die Ulmer Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm weiterer Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Was passiert jetzt mit dem festgenommenen Verdächtigen?

In einer gemeinsamen Mitteilung haben die Staatsanwaltschaft und die Polizei am frühen Dienstagabend weitere Informationen zu der Bluttat in Wiblingen bekannt gegeben . Es wurde zudem mitgeteilt, dass der 40-jährige Verdächtige nach richterlichem Beschluss jetzt in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird.