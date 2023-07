Am Wochenende zuvor ist jedoch auch schon einiges los: An verschiedenen Orten in Ulm kann man sich die Bindertänze ansehen, der Schwörgottesdienst findet dieses Mal in der Wengenkirche statt und am Abend treten die Fanta 4 auf der Münsterplatz auf.

Was außerdem geboten ist, haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Schwörgottesdienst in der Wengenkriche

Fester Bestandteil des Ulmer Stadtfeiertags ist der ökumenische Schwörgottesdienst, in diesem Jahr am Sonntag, 23. Juli, 9.30 Uhr, in der (katholischen) Wengenkirche. „Immer der Gast predigt“, sagt Dekan Ulrich Kloos. Will heißen: Pfarrerin Petra Frey, wird als Vertreterin des evangelischen Dekans sprechen. Das Reger Vokal Ensemble führt eine von Dekanatskirchenmusiker Andreas Weil komponierte Messe auf, die Orgel spielt Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland.

Bindertänze in Ulm

Die reichsstädtische Tradition , die im Juli 1745 zum ersten Mal in einem Protokoll erwähnt ist, wird alle vier Jahre hochgehalten. Auch am Schwörmontag selbst wird während der Schwörrede das Tanzbein geschwungen. Wer die Tänze schon zuvor ansehen möchte, hat am Sonntag an mehreren Orten in Ulm Gelegenheit dazu.

15 Uhr: Judenhof

15:20 Uhr: Schuhhausplatz

15:40 Uhr: Hans-und-Sophie-Scholl-Platz

16:00 Uhr: Ecke Stadthaus/Mohrenapotheke

16:40 Uhr: Weinhof

17 Uhr: Marktplatz

Fanta 4 auf dem Münsterplatz

Ein Konzert, auf das viele hingefiebert haben: Die Fantastischen Vier werden am Abend den Münsterplatz zum Beben bringen. Es ist nicht der erste Auftritt der vier Jungs aus Stuttgart: Die Band verbindet eine lange Geschichte mit der Stadt.

Start ist um 19.30 Uhr. Tickets sind online erhältlich. Im Anschluss an das Konzert findet im Cocomo Club eine Aftershow-Party statt. Beginn ab 22 Uhr. Karten sind 50 Prozent ermäßigt bei der Vorlage eines Schwörkonzert-Tickets der „Fantastischen Vier“. Ansonsten liegt der Preis bei neun Euro.

Musik und Feiern: Was außerdem geboten ist