Das gab es schon lange nicht mehr: Oberbürgermeister Gunter Czisch wird am Montag (24. Juli 2023) nicht vom Balkon des Schwörhauses reden können. Wegen des Wetters hat Czisch die Schwörfeier ins Münster verlegt. „Das stinkt mir zwar, aber wir rechnen mit Winden von 80 bis 100 Stundenkilometern“, sagt der Oberbürgermeister.

Wetter in Ulm

Wie es mit dem Nadaba aussieht, will die Stadt am Nachmittag entscheiden. Aktuell steht die Stadtverwaltung in ständigem Kontakt zum Deutschen Wetterdienst. „Es ist kritisch“, sagt der Oberbürgermeister auch hier. Problem sind für den Festzug auf der Donau aber nicht die Winde. Czisch: „Es sindangekündigt, da müssen wir jetzt schauen.“ Gegen 14.30 Uhr wollen die Verantwortlichen entscheiden, ob das Nabada auf der Donau wie gewohnt stattfinden kann.