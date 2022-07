Unmittelbar auf die Schwörwoche folgt nach Schwörmontag und Lichterserenade gleich die nächste Großveranstaltung in Ulm und auf der Donau . Nach fünf Jahren Pause findet das Ulmer Fischerstechen erstmals wieder statt. Was das genau ist und wann die Wettkämpfe stattfinden, lest ihr in diesem Artikel.