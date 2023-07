Es blitzt und blinkt am Himmel, es zischt und knallt. Ein Feuerwerk bildet bei vielen Festen und Events den krönenden Abschluss für Groß und Klein. Manchmal liegt man auch schon im Bett oder sitzt entspannt auf dem Balkon, wenn es plötzlich kracht. Dann stellt sich der ein oder andere vielleicht die Frage: Woher kommt das? Wo ist heute in Ulm, Neu-Ulm oder in der näheren Umgebung ein Feuerwerk?

Feuerwerk am 27.7.23 in Ulm: Es knallt heute beim Ulmer Volksfest

XXL-Musik-Feuerwerk wird aber schon ein paar Tage früher gezündet und es wird richtig bunt am Himmel über dem Ulmer Volksfest. Heute, am Donnerstag, 27. Juli, wird es richtig laut auf dem Ulmer Volksfest . Das Fest findet 2023 wie jedes Jahr auf dem Festplatz in der Friedrichsau statt. Wer in der Nähe wohnt, kann das Spektakel womöglich nicht nur hören, sondern auch sehen. Seit Freitag, 14. Juli, laufen die Fahrgeschäfte bereits und einige Partys sind über die Bühne gegangen. Nach 17 Tagen ist am Sonntagabend, 30. Juli, dann Schluss. Das großewird aber schon ein paar Tage früher gezündet und es wird richtig bunt am Himmel über dem

Veranstaltungen mit Feuerwerk in Ulm und Neu-Ulm 2023

In diesem Jahr sind auch schon einige andere Feuerwerke gezündet worden. Hier eine kleine Übersicht der Veranstaltungen und Events in der Region mit Feuerwerk:

25.06.: Feuerwerk beim Heimatfest in Laupheim

21.07.: Feuerwerk beim Biberacher Schützenfest

22.07.: Feuerwerk bei der Lichterserenade vor Schwörmontag auf der Donau in Ulm