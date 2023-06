Das Laupheimer Kinder- und Heimatfest ist in der ganzen Region beliebt und gut besucht, Besucher kommen sogar aus Biberach und Ulm in die Stadt, um dort friedlich zu feiern. Doch in der Nacht auf Sonntag, 25.06.2023, hatten zwei Mädchen, 14 und 16 Jahre alt, schockierende Erlebnisse.

