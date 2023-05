14.07.2023 und dauert bis Sonntag, 23.07.2023. Für viele ist es das „schönste Fest der Welt“: Das Biberacher Schützenfest lockt wie auch das Rutenfest in Ravensburg oder der Schwörmontag in Ulm jedes Jahr Zehntausende Menschen aus dem ganzen Südwesten an die Riß. Dieses Jahr beginnt das Schützenfest Biberach 2023 am Freitag,und dauert bis Sonntag,

Was ist das Biberacher Schützenfest 2023?

„Schützen“ ist eines der großen Kinder- und Heimatfeste in Oberschwaben und hat – anders als der Name vermuten lässt – nichts mit Schießen oder den klassischen Festen der Schützenvereine wie etwa in Hannover zu tun. Es ist vielmehr ein großes Heimatfest mit einer langen Tradition. Für die Biberacher ist das Schützenfest, kurz „Schützen“ genannt, der Höhepunkt des Jahres. Aber nicht nur Einheimische, sondern auch immer mehr auswärtige Besucher aus dem ganzen Südwesten freuen sich auf das Stadtfest und strömen nach Biberach. Manche witzeln gar, dass „Schützen“ für die Biberacher noch wichtiger als Weihnachten sei. Kein Wunder, immerhin wird jedes Jahr im Juli ganze zehn Tage lang gefeiert – auf dem Gigelberg, dem historischen Marktplatz, in den Gassen und Kneipen der Altstadt und bei privaten Feten.

Riesen-Programm und Umzüge: Was wird beim Schützenfest geboten?

An den zehn Festtagen gibt es ein festes Veranstaltungsprogramm. Das neue Programm für 2023 bietet wieder zahlreiche Events. Besonders beliebt sind unter anderem die drei großen Festzüge, die man entweder auf einer Tribüne am Marktplatz (dafür braucht man Tickets), oder kostenlos überall entlang der Festzugsroute vom Straßenrand aus ansehen kann. Das sind die drei Umzüge:

Der Jahrgänger-Zug ist vor allem für Einheimische interessant, er findet am Samstag, 15.07.2023 , 19 Uhr , statt: Dabei ziehen hunderte Jubilare ab 40 Jahre bis zu den 100-Jährigen unter großem Applaus durch die Stadt ziehen. Sie werden von Musikkapellen und Trommlergruppen begleitet und vom Publikum mit Geschenken behängt.

ist vor allem für Einheimische interessant, er findet am , , statt: Dabei ziehen hunderte Jubilare ab 40 Jahre bis zu den 100-Jährigen unter großem Applaus durch die Stadt ziehen. Sie werden von Musikkapellen und Trommlergruppen begleitet und vom Publikum mit Geschenken behängt. Der bunte Zug , diesen Sommer am Montag, 17.07.2022 , 9 Uhr , ist der große Festumzug der Schulkinder am Schützenmontag. Hier denkt sich jede der Biberacher Schulen ein eigenes Motto aus. Die Klassen mit tausenden Schülerinnen und Schülern ziehen dann am Vormittag von 9 Uhr an bunt verkleidet mit Musikkapellen und Trommelgruppen durch die Stadt.

, diesen Sommer am , , ist der große Festumzug der Schulkinder am Schützenmontag. Hier denkt sich jede der Biberacher Schulen ein eigenes Motto aus. Die Klassen mit tausenden Schülerinnen und Schülern ziehen dann am Vormittag von 9 Uhr an bunt verkleidet mit Musikkapellen und Trommelgruppen durch die Stadt. Der historische Festzug: Dieses Jahr am Dienstag, 18.07.2023 ab 09 Uhr und am Sonntag, 23.07.2023 ab 11 Uhr, dem sogenannten „Bauernschützen“. Im großen Festzug mit rund 3000 Teilnehmern, über 200 Pferden und zahlreichen Themen-Wagen, Trommelgruppen und Musikkapellen wird die Stadtgeschichte Biberachs erzählt. Der Festzug wird zweimal gezeigt: am Schützendienstag und an Bauernschützen, das ist der zweite Sonntag, beziehungsweise das Finale der Festwoche.

Schützen-Programm: Vergnügungspark auch für Familien mit Kindern

Außerdem können Besucherinnen und Besucher sich auf dem Vergnügungspark auf dem Gigelberg tummeln, dort gehen auch gerne Familien, junge und alte Biberacher hin. Auf „dem Berg“ gibt es viele Fahrgeschäfte, Imbissbuden und ein riesiges Bierzelt mit Musik, das am Freitag, 14.07.2023 um 18 Uhr öffnet.

Speziell für Kinder gibt es auf dem Gigelberg einen großen Spielplatz. Ebenfalls spannend für Familien: Die Schützenspiele, beziehungsweise der „Kleine Schützenjahrmarkt“ mit einem Spielenachmittag. Dieses Jahr am Samstag, 22.07.2023 ab 13 Uhr am Gigelberg. Die Schützenspiele selbst sind täglich ab 15.07.2023 zugänglich.

Auf dem Gigelberg findet auch das „Lagerleben“ statt, dort residieren die historischen Gruppen der Umzüge mit ihren Pferden und Wagen – und zeigen „live“ und ziemlich echt, wie man vor Jahrhunderten gefeiert hat. Termin: Dienstag, 18.07.2023, 10.30 Uhr.

Antrommeln auf dem Marktplatz (Archivbild).

© Foto: Sven Kaufmann

Veranstaltungen und Feiern des Schützenfests: Wo geht man sonst hin?

Den inoffiziellen Auftakt zu Schützen bildet der traditionelle Bieranstich , er findet am Freitag, den 14.07.2023, um 18 Uhr im Festzelt auf dem Gigelberg statt.

, er findet am Freitag, den um im Festzelt auf dem Gigelberg statt. Die offizielle Eröffnung des Schützenfests, das „Antrommeln“, läuft am Schützensamstag, den 15.07.2023 Uhr ab 14 Uhr auf dem Marktplatz. Bei der so genannten Abnahme präsentieren sich sämtliche Trommlercorps und Spielmannszüge.

Über die ganze Festwoche hinweg gibt es viele Veranstaltungen. Größere Schützen-Events sind

der Tanz auf dem Marktplatz , dieses Jahr am Sonntag, 16.07.2023, 18.30 Uhr . Dabei gibt es Live-Musik mit Bands auf dem Marktplatz und dem Holzmarkt, im Schadenhof legen DJ‘s auf.

, dieses Jahr am Sonntag, . Dabei gibt es Live-Musik mit Bands auf dem Marktplatz und dem Holzmarkt, im Schadenhof legen DJ‘s auf. das Schwarz-Vere- und Gaukler-Fest in der Biberacher Altstadt zwischen Museum und Rathaus: Donnerstag, 20.07.2023 , ab 19.30 Uhr .

in der Biberacher Altstadt zwischen Museum und Rathaus: Donnerstag, , ab . das große Feuerwerk am Freitag, 21.07.2023 ab 22.45 Uhr auf dem Gigelberg.

Livemusik in Biergärten und Kneipen an Schützen 2023

Allgemein ist jeden Abend eine Menge los in den großen Biergärten und vielen Kneipen der Stadt:

Biberkeller. Dieser bildschöne und beliebte Biergarten wurde im Sommer 2021 geschlossen und wird mittlerweile von der Landschafts-Siedlungs-Bau GmbH (LSB) Biberach als Event-Location betrieben. Der Biberkeller öffnet aber an Schützen mit einem umfangreichen Programm mit Live-Musik.

Pflugkeller. Populär ist nicht nur an Schützen auch der Biergärten Pflugkeller. Im Rumpelkeller darunter gibt es in der Schützenwoche vier Abende mit Livemusik, jeweils ab 20 Uhr. Am 17.07. mit inBetween/Peter Zoufal, am 20.07. mit Cold Turkey und am 22.07. mit Gnatbite.

Schützenkeller. Dort spielen meist auch Live-Bands.

Trommlergruppen und Straßenfeiern in Biberach

Trommlergruppen für Stimmung sorgen und sich sogar kleine Spaß-Trommel-Battles liefern. Allgemein gilt an Schützen: Jeder kann zuschauen, zuhören, mitfeiern, aber bitte friedlich. Die Trommlergruppen wie die An Schützen kann man sich aber auch abends einfach im Gewühl in der Stadt und auf dem Marktplatz treiben lassen. Viele Freunde trifft man in der oft knallvollen Consulentengasse, wo vor Kneipen wie dem Goldenen Rebstock (“Stecka“) oder dem Tweety immer mal wieder umherziehendefür Stimmung sorgen und sich sogar kleine Spaß-Trommel-Battles liefern. Allgemein gilt an Schützen: Jeder kann zuschauen, zuhören, mitfeiern, aber bitte friedlich. Die Trommlergruppen wie die

„WG-Trommler“,

die „Ranzengarde“,

die „Schweden“ oder

die „PG-Mädels“

sind ein wesentlicher Bestandteil von „Schützen“.

Preise und Tickets an Schützen in Biberach: Und was kostet das alles?