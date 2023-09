Da laufen sie wieder: Am Sonntag, 1. Oktober 2023, gehen in Ulm wieder tausende Läuferinnen und Läufer beim Einstein-Marathon an den Start. Das Lauf-Event zählt zu den größten Sport-Ereignissen in der Region. Doch nicht nur Läuferinnen und Läufer machen mit, auch Handbiker und Inlineskater sind auf der Strecke.

Liveblog zum Einstein Marathon 2023

Alles Ereignisse rund um das Lauf-Event gibt‘s in unserem Liveblog zum Einstein Marathon 2023:

Bereits am vergangenen Wochenende fand der erste Teil der Einstein-Marathon-Wettkämpfe statt: am Samstag, 23. September, bei bestem Spätsommer-Wetter, nahmen Tausende bei den Kinder- und Jugendläufen im Ulmer Donaustadion teil.

