Um den Läuferinnen und Läufern optimale Bedingungen für ihre Rennen zu ermöglichen, werden während des Einstein-Marathons einige Straßen gesperrt. Wo es Sperrungen und Halteverbote gibt und wann sie gelten, im Überblick.

Einstein-Marathon 2023: Hier gelten Straßensperrungen in Neu-Ulm

Straßensperrungen von 7 Uhr bis 15.30 Uhr

Insel

Marienstraße

Augsburger Straße (Petrusplatz – Ludwigstraße

Ludwigstraße (Augsburger Straße – Friedenstraße)

Friedenstraße (Ludwigstraße – Petrusplatz

Krankenhausstraße, Höhe Hieberschlucht

Petrusplatz

Herdbrücke

Straßensperrungen von 8 Uhr bis 10.30 Uhr

NU 8 (zwischen Industriestraße und St 2023)

Straßensperrungen von 8 Uhr bis 10 Uhr

Maybachstraße

Glockeraustraße

Straßensperrungen von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr

Donauuferstraße/Thalfinger Uferstraße

Straßensperrungen von 8.30 Uhr bis 14 Uhr

Pfuhler Weg

Straßensperrungen von 8.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Holzstraße (zwischen Pfuhler Weg und Jahnstraße)

Jahnstraße (zwischen Holzstraße und Im Brittle)

Im Brittle (zwischen Jahnstraße und Sudetenstraße)

Striebelhofweg

Steinhäuselweg

Herbelhölzle

Augsburger Straße (zwischen ATP und Schubertstraße)

ATP

Brückenstraße

Gänstorbücke

Straßensperrungen von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Donauufer (zwischen Offenhausener Steg und Steg Adenauerbrücke)

Hier gilt außerdem ein Fahrverbot beim Einstein-Marathon 2023 in Neu-Ulm

Zusätzlich zu den Straßensperrungen können Autofahrer die folgenden Straßen weder erreichen noch verlassen:

Bayerisch Hofgäßchen, Johannesplatz, Rthausstraße (7 Uhr bis 15.30 Uhr)

In Burlafingen: Thalfinger Straße (Nord), Daimlerstraße, Dr.-Carl-Schwenk-Straße (Nord), Große Isel (8.30 Uhr bis 10 Uhr)

Fischerholzweg/Reinzstraße, Striebelhofweg, Sportallee, Haldeweg, Paulstraße (Nord), Uferstraße (8.30 Uhr bis 14.30 Uhr)

Steinhäulesweg (8.30 Uhr bis 15 Uhr)

Einstein Marathon 2023: Auf diesen Straßen gelten Halteverbote für Autos

Ab 6 Uhr am Sonntag, 30.09., dürfen PKW auf den folgenden Straßen nicht mehr geparkt werden:

Holzstraße (zwischen Ortstafel und Jahnstraße)

Jahnstraße (zwischen Holzstraße und Im Brittle)

Im Brittle (zwischen Jahnstraße und Sudetenstraße)

Striebelhofweg innerorts

Augsburger Straße (zwischen ATP und Schubertstraße)

Brückenstraße

Augsburger Straße (zwischen Petrusplatz – Ludwigstr.)

Ludwigstraße (Augsburger Straße – Kasernstraße)

Friedenstraße (zwischen Petrusplatz – Ludwigstraße)

Marienstraße

Insel

Wer am Veranstaltungstag in den oben genannten Uhrzeiten sein Auto benötigt, der wird vom Veranstalter darum gebeten, den Wagen außerhalb der gesperrten Bereiche zu parken. Bewohner der Donaustraße, An der kleinen Donau und Hafengasse (Öffnung Maxplatz) können über die Maximilianstraße zu- und abfahren.

Einstein Marathon 2023: Alle Infos zum Event