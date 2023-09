Am Sonntag, dem 1. Oktober, findet in Ulm und Neu-Ulm der Einstein Marathon 2023 statt. Das Lauf-Event zählt zu den größten Sport-Ereignissen in der Region und zieht jedes Jahr tausende begeisterte Sportler an.

Wie lang ist der Einstein Marathon?

Beim Einstein Marathon gibt es verschiedene Strecken. Neben der obligatorischen Marathon-Strecke, die 42,195 Kilometer lang ist, gibt es auch eine Halbmarathon-Strecke und Gesundheits- und Freizeitläufe über kürzere Distanzen (10 km bzw. 5 km).

Zusätzlich können sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch für einen Inline-, Handbike- und Walking-Halbmarathon anmelden.

Der Start der langen Läufe ist an der Ulm-Messe, die kurzen Läufe starten auf der Höhe des Maritim-Hotels. Das Ziel ist für die langen und die kurzen Läufe 2023 wieder auf dem Münsterplatz.

Die Startzeiten für den Einstein Marathon 2023 im Überblick

7:00 bis 9:00 Uhr, Ulm Messe: Startunterlagenausgabe lange Läufe

7:00 bis 8:30 Uhr, Ulm Messe: Nachmeldungen

8:00 bis 8:21 Uhr, Donausaal, Ulm-Messe: Sportlerandacht

8:40 Uhr, Ulm Messegelände: Start Häussler Handbike Halbmarathon

8:45 Uhr, Ulm Messegelände: Start Bossard Inline Halbmarathon

9:10 Uhr, Ulm Messegelände: Start Sparkasse Ulm Marathon/ZEISS Marathon Staffel/Beurer Halbmarathon/PERI Power Nordic Walking

10:30 bis 13:00 Uhr, Stadthaus Ulm: Startunterlagen-Ausgabe kurze Läufe

10:30 bis 13:00 Uhr, Stadthaus Ulm: Nachmeldungen

11:00 Uhr, Münsterplatz: Siegerehrung Beurer Halbmarathon/Bossard Inline Halbmarathon

11:15 Uhr, Münsterplatz: Siegerehrung Häussler Handbike Halbmarathon

12:00 Uhr: Zielschluss Halbmarathon, Handbike und Inline Halbmarathon

12:45 Uhr, Höhe Maritim: Start AOK Gesundheitslauf 5 km

13:00 Uhr, Münsterplatz: Siegerehrung Sparkasse Ulm Marathon/ZEISS Marathon Staffel

13:15 Uhr, Höhe Maritim: Start Liqui Moly Citylauf 10-km-Lauf

13:30 Uhr: Zielschluss PERI Power Nordic Walking

13:30 Uhr, Höhe Maritim: Start DING Walk

14:30 Uhr, Münsterplatz: Siegerehrung AOK Gesundheitslauf 5 km/Liqui Moly Citylauf 10 km

15:00 Uhr: Zielschluss Sparkasse Ulm Marathon

16:00 Uhr: Zielschluss 5 km- und 10-km-Lauf

17:00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Wo bekomme ich die Startunterlagen?

Startunterlagen gibt es auf der Marathonmesse auf dem Ulmer Messegelände.

Samstag, 30.09.2023 von 10:00 bis 17:00 Uhr in der Donauhalle: alle Distanzen

Sonntag, 01.10.2023, von 07:00 – 08:30 Uhr in der Donauhalle: Sparkasse Ulm Marathon, Beurer Halbmarathon, Zeiss Marathon Staffel, PERI Power Nordic Walking, Bossard Inline Halbmarathon, Häussler Handbike Halbmarathon.

Ebenfalls am Sonntag, 01.10.2023, von 10:30 bis 13:00 Uhr können im Stadthaus Ulm die Unterlagen für folgende Läufe abgeholt werden: Liqui Moly Citiylauf, AOK Gesundheitslauf und DING Walk.

Die Startunterlagen können auch von einer anderen Person abgeholt werden. Dafür sind der Name und die Startnummer des Teilnehmenden erforderlich, damit die Unterlagen ausgegeben werden können.

Wie läuft die Anmeldung zum Einstein-Marathon 2023?

Anmelden konnte man sich auf der Homepage des Einstein Marathons bis zum 10. September.

Nachmeldungen sind aber noch vor Ort am Samstag, 30.09.2023 und Sonntag, 01.10.2023 vor Ort im Rahmen der Startunterlagen-Ausgabe möglich:

Samstag, 30.09.2023, Ulm-Messe von 10:00 bis 17:00 Uhr

Sonntag, 01.10.2023, Ulm-Messe, von 07:00 bis 08:30 sowie von 10:30 bis 13:00 Uhr im Stadthaus Ulm

Können Startplätze übertragen oder storniert werden?

Startplätze können bis zum Anmeldeschluss (10. September) gebührenfrei auf eine andere Person übertragen werden. Dazu muss eine E-Mail an [email protected] mit folgenden Daten geschickt werden: Name, Vorname, Anschrift, E-Mail, Geburtsdatum. Nach dem Anmeldeschluss geht eine Übertragung des Startplatzes nur vor Ort auf der Marathonmesse.

Startplätze können jedoch nicht storniert oder auf das nächste Jahr übertragen werden.

Worauf muss ich während des Laufs durch Ulm und Neu-Ulm achten?

Läuferinnen und Läufer müssen eine gültige Startnummer haben, die auf der Brust getragen wird. Sonst kann die Zeit nicht gemessen werden. Die Startnummer darf nicht geknickt oder entfernt werden

Hilfsgeräte, die Mitnahme von Hunden oder Kinderwagen sind nicht erlaubt.

Das Laufen mit Stöcken ist nur beim DING-Walk und Nordic Walking erlaubt.

Wie kann ich anreisen?

Die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im gesamten DING-Gebiet am Sonntag, 01.10.2023 kostenfrei. Die Startnummer oder Anmeldebestätigung gilt als Fahrschein.

Wo kann ich parken?

Eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen ist am Messegelände Ulm sowie in den Parkhäusern in Ulm und Neu-Ulm verfügbar.

Welche Straßen sind in Ulm gesperrt?

ca. 7.00 bis 10.30 Uhr: Böfinger Straße

ca. 7.00 bis 16.00 Uhr: Herdbruckerstraße, Donaustraße, Schelergasse, Marktplatz, Mohrengasse, Weinhof (zwischen Mohrengasse und Sattlergasse), Weinhofberg, Lautengasse, Herdbrücke, Neue Straße (zw. Einfahrt Tiefgarage Neue Mitte / West und Gideon-Bacher-Str.), Basteistraße (zw. Gideon-Bacher-Str. und Münchner Str.), Münchner Straße, Zundeltor

ca. 8.30 bis 10.30 Uhr: Thalfinger Uferstraße / Donauuferstraße

ca. 8.30 bis 12.30 Uhr: Donauradweg (Maritim bis Kraftwerk Böf. Halde)

ca. 8.30 bis 15.30 Uhr: Basteistraße (zw. Münchner Straße und Löfflerstraße), Donauradweg (Adenauerbrücke bis Maritim), Gänstorbrücke

Halteverbote in Ulm

ab 7.00 Uhr: Schelergasse, Herdbruckerstraße, Donaustraße, Zundeltor,Neue Straße (zw. Frauenstr. und Gideon-Bacher-Str.), Basteistraße (zw. Gideon-Bacher-Str. und Münchner Str.), Mohrengasse

Folgende Straßen können am Sonntag von ca. 7:00 bis 15:30 Uhr mit dem PKW nicht erreicht bzw. verlassen werden:

Profosengasse

Bei den alten Röhren

Ochsengässle

Am Schiffberg

Berblingerstraße

Grüner Hof / Adlerbastei

Der Veranstalter bittet Autofahrer darum, ihr Fahrzeug außerhalb der gesperrten Bereiche zu parken, falls es während dieser Zeiten benötigt wird.

Welche Straßen sind in Neu-Ulm gesperrt?

ca. 7.00 bis 15.30 Uhr: Insel, Marienstraße, Augsburger Straße (Petrusplatz – Ludwigstraße), Ludwigstraße (Augsburger Straße – Friedenstraße), Friedenstraße (Ludwigstraße – Petrusplatz), Krankenhausstraße, Höhe Hieberschlucht, Petrusplatz, Herdbrücke

ca. 8.00 bis 10.30 Uhr: NU 8 (zwischen Industriestraße und St 2023)

ca. 8.00 bis 10.00 Uhr: Maybachstraße, Glockeraustraße

ca. 8.30 bis 10.30 Uhr: Donauuferstraße / Thalfinger Uferstraße

ca. 8.30 bis 14.00 Uhr: Pfuhler Weg

ca. 8.30 bis 14.30 Uhr: Holzstraße (zwischen Pfuhler Weg und Jahnstraße), Jahnstraße (zwischen Holzstraße und Im Brittle), Im Brittle (zwischen Jahnstraße und Sudetenstraße), Striebelhofweg, Steinhäulesweg, Herbelhölzle, Augsburger Straße (zwischen ATP und Schubertstraße), ATP, Brückenstraße, Gänstorbrücke

ca. 8.30 bis 15.30 Uhr: Donauufer (zwischen Offenhausener Steg und

Steg Adenauerbrücke)

Halteverbote Neu-Ulm ab 6.00 Uhr

Holzstraße (zwischen Ortstafel und Jahnstraße)

Jahnstraße (zwischen Holzstraße und Im Brittle)

Im Brittle (zwischen Jahnstraße und Sudetenstraße)

Striebelhofweg innerorts, Augsburger Straße (zwischen ATP und Kantstraße)

Brückenstraße

Augsburger Straße (zwischen Petrusplatz – Ludwigstr.)

Ludwigstraße (Augsburger Straße – Kasernstraße)

Friedenstraße (zwischen Petrusplatz – Ludwigstraße)

Marienstraße

Insel

Folgende Straßen können am Sonntag mit dem PKW nicht erreicht bzw. verlassen werden: