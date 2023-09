Am Sonntag, dem 1. Oktober, heißt es für tausende Läuferinnen und Läufer in Ulm wieder: Auf die Plätze, fertig, los! Der Einstein-Marathon geht in die nächste Runde. Die Strecken führen durchs Stadtgebiet in Ulm und Neu-Ulm, sodass auch der öffentliche Nahverkehr von Änderungen betroffen ist. Wie genau fahren Bus und Straßenbahn also während des Marathons?

Kostenlos Bus und Bahn fahren: Wer fährt am Einstein-Marathon 2023 gratis mit?

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Marathons, sowie die Helferinnen und Helfer, fahren am Sonntag im DING-Gebiet umsonst. Dabei gilt die Startnummer oder die Teilnahmebestätigung als Fahrschein. Das Messegelände ist am besten mit der Linie 1 in Richtung Böfingen zu erreichen, diese fährt im 10-Minutentakt. Aber welche Veränderungen gibt es im Nahverkehr?

Änderungen im öffentlichen Nahverkehr am Tag des Einstein-Marathons 2023

ÖPNV am Einstein-Marathon 2023 – Linie 1

Ab ca. 7:00 Uhr wird die Linie 1 auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet.

Die letzte Straßenbahn nach Böfingen fährt um 07:54 Uhr ab Donaustadion bis Böfingen Ostpreußenweg.

Die letzte Straßenbahn von Böfingen fährt um 07:49 Uhr ab Böfingen Ostpreußenweg Richtung Söflingen.

Sperrung der Strecke ab Donaustadion in Richtung Böfingen ab 08:00 Uhr bis ca. 09:15 Uhr. In dieser Zeit wenden die Straßenbahnen am Donaustadion.

Nach Ende der Sperrung fährt um 09:24 Uhr ab Donaustadion die Linie 1 wieder bis Böfingen Ostpreußenweg.

Nach Ende der Sperrung fährt um 09:19 Uhr ab Böfingen Ostpreußenweg die Linie 1 wieder bis Söflingen.

ÖPNV am Einstein-Marathon 2023 – Verstärkerlinie E

Die Verstärkerlinie verkehrt ab 06:55 Uhr bis ca. 16 Uhr.

Fahrweg: Hauptbahnhof – Theater – Justizgebäude – Willy-Brandt-Platz – Staufenring – Donaustadion – Staufenring – Willy-Brandt-Platz – Justizgebäude – Theater – Hauptbahnhof

Zusammen mit der Linie 1 wird ein 5-Minuten-Takt erreicht.

ÖPNV am Einstein-Marathon 2023 – Linie 4

Die Linie 4 fährt in beiden Richtungen den regulären Linienfahrweg.

In dem Zeitraum, in dem die Linie 1 nur bis Donaustadion verkehrt, wird die Linie 4 bis Ostpreußenweg verlängert.

Der Umstieg zwischen den Linien 1 und 4 findet am Willy-Brandt-Platz statt.

ÖPNV am Einstein-Marathon 2023 – Linie 5

Gilt für den Zeitraum ab Betriebsbeginn bis ca. 15:30 Uhr.

In diesem Zeitraum können die Haltestellen Steinerne Brücke, Rathaus Ulm, Herdbruckerstraße, Petrusplatz und Rathaus Neu-Ulm in beiden Richtungen nicht angedient werden.

werden. Richtung Wiley/Ludwigsfeld: Ab Hauptbahnhof wird die Linie umgeleitet über die Haltestellen Ehinger Tor Steig E, Adenauerbrücke (Linie 7), Amtsgericht, Schützenstraße zur Gartenstraße und weiter über die Bahnhofstraße zum ZUP. Ab dort reguläre Linienführung.

Ab Hauptbahnhof wird die Linie umgeleitet über die Haltestellen Ehinger Tor Steig E, Adenauerbrücke (Linie 7), Amtsgericht, Schützenstraße zur Gartenstraße und weiter über die Bahnhofstraße zum ZUP. Ab dort reguläre Linienführung. Richtung Wissenschaftsstadt: Ab ZUP wird die Linie über die Bahnhofstraße zum Ersatzhalt Hermann-Köhl-Straße und weiter über die Haltestellen Amtsgericht, Adenauerbrücke, Ehinger Tor Steig E zur Haltestelle Hauptbahnhof umgeleitet. Ab dort reguläre Linienführung.

ÖPNV am Einstein-Marathon 2023 – Linie 7

Gilt für den Zeitraum ab Betriebsbeginn bis ca. 15:30 Uhr.

Richtung Willy-Brandt-Platz : Die Linie 7 beginnt und endet in dieser Zeit am ZUP Neu-Ulm. Dazu verkehrt die Linie ab der Haltestelle Gartenstraße über die Memminger Straße zum ZUP.

: Die Linie 7 beginnt und endet in dieser Zeit am ZUP Neu-Ulm. Dazu verkehrt die Linie ab der Haltestelle Gartenstraße über die Memminger Straße zum ZUP. Die Haltestellen Ersatzhalt ZUP, Ersatzhalt Meininger Allee, Kasernstr., Augsb. Tor, Congress Centrum und Willy-Brandt-Platz entfallen .

. Richtung Jungingen: Die Linie 7 beginnt und endet in dieser Zeit am ZUP Neu-Ulm. Ab ZUP wird sie umgeleitet über die Bahnhofstraße zum Ersatzhalt Hermann-Köhl-Straße und weiter zur Haltestelle Amtsgericht. Ab dort normale Linienführung.

Die Linie 7 beginnt und endet in dieser Zeit am ZUP Neu-Ulm. Ab ZUP wird sie umgeleitet über die Bahnhofstraße zum Ersatzhalt Hermann-Köhl-Straße und weiter zur Haltestelle Amtsgericht. Ab dort normale Linienführung. Die Haltestellen Willy-Brandt-Platz, Congress Centrum, Kasernstraße, Ersatzhalt Meininger Allee, Ersatzhalt ZUP, Rathaus Neu-Ulm, Donaucenter und Donauklinik entfallen.

Alle Informationen zum Einstein-Marathon 2023

Die gebündelten Informationen zu Sperrungen, Startzeiten und Anreise finden Sie in diesen Artikeln.