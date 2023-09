Tausende Läuferinnen und Läufer sind beim Einstein-Marathon am 30. September 2023 in Ulm und Neu-Ulm unterwegs. Damit die Veranstaltung ohne Störungen ablaufen kann, werden in Ulm einige Straßen für Autos und Radfahrer gesperrt. Wo das Fahren und Halten verboten ist, in der Übersicht.