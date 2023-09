Am Samstag, dem 23. September, ist es wieder so weit: Die Kinder- und Jugendläufe 2023 starten im Donaustadion. Sie finden traditionellerweise eine Woche vor dem Hauptlauf, dem Einstein-Marathon, in Ulm statt. Wann es losgeht und was man zu den Läufen wissen muss.

Die Einstein-Jugendläufe finden jedes Jahr im September im Ulmer Donaustadion mit rund 6500 Kindern und Jugendlichen statt. Es gibt Strecken von 400 Metern für die Bambini bis hin zu 2500 Metern für U16, U18 und U20.

Einstein Marathon 2023: Die Startzeiten der Kinder- und Jugendläufe

Knax-Mini-Marathon

10 Uhr: 1. Lauf Minis (400 m) - Kindergärten

10:15 Uhr: 2. Lauf Minis (400 m) - Kindergärten

10:30 Uhr: 3. Lauf Minis (400 m) - Kindergärten

10:45 Uhr: 4. Lauf Minis (400 m) - Kindergärten

11 Uhr: 5. Lauf Minis (400 m) - Einzelstarter

Häussler-Handbike-Rennen

11:10 Uhr: Start Handbiker (400 m/1200 m/1600 m) - alle Jahrgänge anschl. Siegerehrung Handbiker

Teva-Jugendläufe

11:30 Uhr: Start Jahrgang 2017 w (ca. 800 m)

11:45 Uhr: Start Jahrgang 2017 m (ca. 800 m)

12 Uhr: Start Jahrgang 2016 w (ca. 800 m)

12:15 Uhr: Start Jahrgang 2016 m (ca. 800 m)

ca. 12:30 Uhr: Siegerehrung Läufe 800 m

12:30 Uhr: Start Jahrgang 2015 w (ca. 1200 m)

12:45 Uhr: Start Jahrgang 2015 m (ca. 1200 m)

13 Uhr: Start Jahrgang 2014 w (ca. 1200 m)

13:15 Uhr: Start Jahrgang 2014 m (ca. 1200 m)

13:30 Uhr: Start Jahrgang 2013 w (ca. 1200 m)

13:45 Uhr: Start Jahrgang 2013 m (ca. 1200 m)

14 Uhr: Start Jahrgang 2012 w (ca. 1200 m)

14:15 Uhr: Start Jahrgang 2012 m (ca. 1200 m)

ca. 14:30 Uhr: Siegerehrung Läufe 1200 m

14:30 Uhr: Start Jahrgang 2011 w (ca. 1500 m)

14:45 Uhr: Start Jahrgang 2011 m (ca. 1500 m)

15:00 Uhr: Start Jahrgang 2010 w (ca. 1500 m)

15:15 Uhr: Start Jahrgang 2010 m (ca. 1500 m)

ca. 15:30 Uhr: Siegerehrung Läufe 1500 m

15:30 Uhr: Start Jahrgang 2008/2009, 2006/2007, 2004/2005 (ca. 2500 m), anschließend Siegerehrung 2500 m

Wo bekomme ich die Startunterlagen?

Gruppenanmeldungen : Abholung im Ulmer Donaustadion im VIP: Dienstag, 19.09. von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch, 20.09. von 10 bis 12:30 Uhr, am Veranstaltungstag ab 9 Uhr

: Abholung im Ulmer Donaustadion im VIP: Dienstag, 19.09. von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch, 20.09. von 10 bis 12:30 Uhr, am Veranstaltungstag ab 9 Uhr Einzelanmeldungen: am 23.09.2023 vor Ort im Ulmer Donaustadion im VIP-Container bis eine Stunde vor dem Lauf

Ich habe vergessen, mich anzumelden! Was tun?

Einzelanmeldungen: Nachmeldungen sind bis spätestens eine Stunde vor dem Start möglich. Nachmeldungen kosten beim KNAX-Mini-Marathon 11 Euro und bei den Teva-Jugendläufen 12 Euro.

Gruppenanmeldungen: Nachmeldungen können bei der Abholung der Startunterlagen vorab im Donaustadion (Dienstag, 19.09. von 14 bis 16 Uhr und Mittwoch, 20.09. von 10 bis 12:30 Uhr) oder am 23.09.2023 bis eine Stunde vor dem jeweiligen Lauf vorgenommen werden.

Startgebühren der Einzelanmeldung bei Nachmeldung:

KNAX-Mini-Marathon: Nachmeldung: 11 Euro

Teva-Jugendläufe: 12 Euro

Häussler-Handbike-Rennen: 12 Euro

Läufe mit Behinderung: Nachmeldung: 12 Euro

Klassen-/Gruppenanmeldung bei Nachmeldung:

Teva-Jugendläufe: 9 Euro

Häussler-Handbike-Rennen: 9 Euro

Läufe mit Behinderung: 9 Euro

Kindergartenanmeldungen bei Nachmeldung:

Einzelanmeldung: KNAX-Mini-Marathon: 11 Euro

Gruppenanmeldung: 8 Euro

Worauf muss ich während des Laufs achten?

Nur Läuferinnen und Läufer mit einer offiziellen Startnummer und Anmeldebestätigung der Kinder- und Jugendläufe sind teilnahmeberechtigt. Die Startnummer muss gut sichtbar und unverändert auf der Vorderseite des Laufshirts getragen werden und darf nicht weitergegeben werden. Für Unfälle, Diebstähle, gesundheitliche und sonstige Schäden übernimmt der Veranstalter keine Haftung.

Findet die Veranstaltung auch bei schlechtem Wetter statt?

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Nur bei einer amtlichen Unwetterwarnung wird die Veranstaltung abgesagt.

Wie komme ich mit Bus, Bahn und Auto zum Donaustadion?

Öffentliche Verkehrsmittel

Linie 1 und 6 fahren die Haltestelle „Donaustadion“ direkt an.

Am Veranstaltungstag gilt die Startnummer beziehungsweise die Teilnehmerinfo und Anmeldebestätigung mit dem DING-Kombiticket-Logo als Fahrschein im DING-Verkehrsverbund.

Lehrerinnen und Lehrer beziehungsweise Betreuerinnen und Betreuern dürfen die Mail mit dem DING-Kombiticket-Logo als Fahrschein benutzen.

Für Helferinnen und Helfer gilt die namentliche Helferinfo als Ticket.

Alle Personen ab 18 Jahren müssen einen gültigen Lichtbildausweis mit sich führen.

Anfahrt mit dem Auto