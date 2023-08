Glück im Unglück hatte am Wochenende ein Badegast am Ludwigsfelder Badesee: Er befand sich etwa 20 Meter vom Steg entfernt im Wasser und drohte zu ertrinken. Mit Hilferufen machte er auf sich aufmerksam – und bekam Hilfe von zwei Rettungsschwimmern der Wasserwacht Neu-Ulm, die sich privat am See befanden. Die beiden Kollegen bemerkten nach ihrer Schwimmrunde die Hilferufe des Badegastes und reagierten sofort. Nach Information der Wasserwacht Neu-Ulm teilten sie sich auf, indem sich einer der beiden direkt zum Badegast begab und mit der Wasserrettung bekann und sein Kollege den Notruf absetzte.

Trotz Hilferufe: Kein Badegast half

Das Dramatische: Keiner der umliegenden Badegäste reagierte auf die Hilferufe der Person in Not. Erst als einer der Rettungsschwimmer den Badegast erreichte, wurde ihm von einem anderen ein Schwimmreifen gereicht.

Dabei war die Situation ziemlich ernst: An Land angekommen, verlor der gerettete Patient kurzzeitig das Bewusstsein. Da die ehrenamtlichen Rettungsschwimmer der Wasserwacht hauptberuflich als Rettungssanitäter arbeiten, konnten sie den Patienten entsprechend versorgen.

Unterlassene Hilfeleistung auch im Wasser

Die Wasserwacht Neu-Ulm weist in diesem Zuge darauf hin, dass Hilferufe im Wasser in jedem Fall ernst genommen werden sollten. Auch im Wasser drohe im Zweifelsfall unterlassene Hilfeleistung.