Was genau am Sonntagmittag, den 9. Juli 2023, im Nau-Bad in Langenau passiert ist, ist noch nicht ganz klar. Nur so viel ist nach Angaben der Polizei in Ulm derzeit bekannt: Ein Mann war kurz vor 13.30 Uhr vom Dreier-Sprungbrett des Freibads in der Wörthstraße gesprungen und anschließend nicht mehr aufgetaucht. Er musste vor Ort reanimiert werden.

Mann nach Reanimation im Freibad ins Krankenhaus gebracht

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Ulm haben andere Badegäste den Mann auf dem Becken gezogen und ihn reanimiert. „Er ist am Leben“, sagte der Polizeisprecher. Der Mann sei ins Krankenhaus gebracht worden. Über seinen Zustand, sein Alter, seine Identität und den genauen Hergang konnte der Polizeisprecher keine weiteren Angaben machen.

Nau-Bad in Langenau gibt keine Infos zu Unfall mit Reanimation

Auch ein Anruf im Nau-Bad brachte keine weiteren Erkenntnisse: „Wir machen dazu keine Angaben. Ich bitte um Verständnis“, sagte ein Mitarbeiter.