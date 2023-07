Weiträumige Absperrungen durch die Polizei zwischen Stadthalle und Marktplatz sowie Einsatzkräfte der Spurensicherung in weißen Anzügen bei der Arbeit: Viele Menschen, die am Sonntagmorgen, 23.07.2023, auf dem Weg zum historischen Festzug an Bauernschützen des Biberacher Schützenfestes waren, wunderten sich über das große Polizeiaufgebot. Was war geschehen?