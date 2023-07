Dramatischer Unfall mit zwei Verletzten am ersten Wochenende des Biberacher Schützenfests : Wie das zuständige Polizeipräsidium Ulm berichtet, hat eine Autofahrerin (71) am Sonntagabend, 16. Juli, mit ihrem Wagen zwei Menschen angefahren und danach mehrere Fahrzeuge gerammt. Wie konnte es dazu kommen?

Unfall in Biberach: Frau fährt mit Auto zwei Fußgänger um

Nach Angaben der Polizei fuhr die Seniorin am Abend gegen 21.30 Uhr auf das Parkdeck gegenüber der Biberacher Stadthalle. Während sie auf den Parkplatz einfuhr, beschleunigte ihr Mercedes plötzlich – aus unbekannter Ursache, wie es im Bericht heißt.

Mit ihrem Auto erfasste sie zwei zufällig vorbeikommende Fußgänger. Beide wurden über die Motorhaube geschleudert und stürzten zu Boden. Das auto der Frau fuhr weiter und rammte vier geparkte Fahrzeuge.

Zwei Menschen auf Parkplatz in Biberach schwer verletzt

Der Aufprall des Autos gegen die beiden Menschen war so heftig, dass sie schwer verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte die beiden angefahrenen Unfallopfer ins Krankenhaus. Die 71 Jahre alte Verursacherin des Unfalls erlitt bei dem Unglück leichte Verletzungen.

An den vier geparkten Autos und an dem Mercedes der Seniorin entstand ein Schaden in Höhe von rund 90.000 Euro. Vier der Wagen waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte und warum der Wagen plötzlich beschleunigt hatte, ist unklar. Die Verkehrspolizei Laupheim hat nun die Ermittlungen übernommen.