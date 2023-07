Ein 49 Jahre alter Mann ist bei Arbeiten im Wald im Kreis Biberach ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich das Unglück am Montag, 17.07.2023, zwischen Oggelshausen und dem Ausflugslokal Schienenhof.

Dem Bericht zufolge wollte der Mann im Wald gemeinsam mit zwei Arbeitskollegen Schäden des Sturms der vergangenen Woche beseitigen. Ein offenbar halb gekippter Baum ragte über einen Waldweg. Diesen laut Polizei in Schräglage befindlichen Baum versuchte der 49-Jährige alleine zu beseitigen, er arbeitete bereits an dem gerissenen Stamm. Dieser Stamm stand aber offenbar unter Spannung und schnellte plötzlich nach hinten. Dabei traf der Stamm den Arbeiter am Oberkörper.