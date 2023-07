Eine furchtbare Bluttat ereignete sich während der Schützenfesttage in der Biberacher Innenstadt: Ein 29 Jahre alter Mann soll einen 37-Jährigen mit einer Machete angegriffen und verletzt haben. Die Attacke soll sich in der Nacht zu Freitag, 21.07.2023, ereignet haben; Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizeipräsidium Ulm berichteten am Montag, 24.07.2023, gemeinsam über die Tat. Der Tatverdächtige befindet sich bereits seit Freitag in Untersuchungshaft.

Was genau trug sich zu? Gegen 0.30 Uhr kam es laut der Mitteilung zunächst zu einem Streit zwischen mehreren Personen am Zeppelinring, auf Höhe der Museumstraße. Eine Polizeistreife, die zufällig vorbeifuhr, sah die Ansammlung und schritt ein. Dabei stießen die Beamten auf einen blutüberströmten Mann, der nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen zuvor von dem 29-Jährigen mit einer Machete attackiert worden war. Das 37 Jahre alte Opfer erlitt Verletzungen an Händen und Kopf.

Macheten-Angriff in Biberach: Verdacht des versuchten Totschlags

Als sie die Polizei sahen, flüchteten die Beteiligten, darunter auch der mutmaßliche Tatverdächtige. Polizeibeamte nahmen ihn jedoch in unmittelbarer Nähe des Tatortes vorläufig fest und brachten ihn auf das Polizeirevier. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der zuständige Richter beim Amtsgericht Biberach am Freitag Haftbefehl gegen den 29-Jährigen, der sich seitdem in U-Haft befindet. Er steht unter dringendem Tatverdacht des versuchten Totschlages und der gefährlichen Körperverletzung. Der 37-jährige Verletzte wurde von den Rettungskräften und einem Notarzt versorgt und in eine Klinik gebracht.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, heißt es in der Mitteilung weiter. Ersten Ermittlungen zufolge ging der Messerattacke ein Streit zwischen Täter und Opfer, beides indische Staatsangehörige, voraus. Die Kriminalpolizei Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und klärt nun die Hintergründe der Tat.

Weitere Bluttat in Biberach am Sonntag