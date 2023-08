Geschwister duellieren sich gerne untereinander, geht es aber um andere, halten sie zusammen wie Pech und Schwefel. Genau das müssen auch Carolin Kebekus und ihr Bruder David in der neuen ProSieben-Show „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“ tun, denn sie treten darin gegen prominente Geschwisterpaare an. Sie müssen dementsprechend als Team funktionieren und beweisen, dass sie das bessere Geschwisterpaar sind.

Wann startet die Show? Welche prominenten Geschwisterpaare sind dabei? Und wer moderiert die Sendung? Wir haben euch alle bisher bekannten Infos zur Ausstrahlung von „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“ hier zusammengefasst.

Wann startet „Wir gegen die!“ auf ProSieben?

Mit „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“ strahlt ProSieben die erste Geschwister-Show Deutschlands aus. Ab Dienstag, 29. August 2023, um 20:15 Uhr können die Zuschauer auf ProSieben verfolgen, wie sich die Geschwisterpaare duellieren.

„Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“: Sendetermine und Sendezeit

Die neue Show umfasst vier Folgen. ProSieben zeigt diese an vier Abenden, jeweils zur Primetime. Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Dienstag, 29.08.2023, um 20:15 Uhr

Folge 2: Dienstag, 05.09.2023, um 20:15 Uhr

Folge 3: Dienstag, 12.09.2023, um 20:15 Uhr

Folge 4: Dienstag, 19.09.2023, um 20:15 Uhr

Gibt es die Folgen von „Wir gegen die!“ im Stream auf Joyn?

Aktuell ist noch nicht bekannt, ob die Folgen von „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“ in der Mediathek von ProSieben zur Verfügung stehen werden. Es lässt sich jedoch vermuten, dass die Show nach der TV-Ausstrahlung für einen gewissen Zeitraum kostenlos auf Joyn abrufbar sein wird. Anschließend wird vermutlich eine kostenpflichtige Mitgliedschaft benötigt, um die Episoden erneut ansehen zu können.

Darum geht es in „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“

In „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“ treten Carolin Kebekus und ihr Bruder David jeweils gegen ein prominentes Geschwisterpaar an. Sie müssen als Team funktionieren und beweisen, dass sie das bessere Geschwisterpaar sind. In jeweils sechs Runden spielen die Geschwister gegeneinander. Wer erkennt, welches Gericht von der eigenen Mutter gekocht wurde? Und woran? Wer weiß besser, was die eigene Familie über sie oder ihn sagt? Wer kann einander besser einschätzen? Und was früher unter dem Bett versteckt wurde? Welche Geschwister trauen sich gegenseitig mehr zu? Und welche Familiengeschichten kommen dabei ans Licht? Wer kann schließlich das Finale für sich entscheiden? Denn bei „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“ geht es um nichts Geringeres als die Geschwister-Ehre.

Das sind Carolin und David Kebekus

Carolin Kebekus hat bereits zahlreiche Erfahrungen im TV gesammelt. In den vergangenen Jahren war sie nicht nur als Komikerin und Schauspielerin aktiv, sondern auch als Sängerin, Produzentin und Fernsehmoderatorin. Sie hatte bereits mehrere Gastauftritte in den Sendungen „Freitag Nacht News“, „RTL Comedy Nacht“, „Was guckst du?!“ und „Quatsch Comedy Club“. In der Improvisations-Comedy-Show „Frei Schnauze“ gehört sie außerdem zur wiederkehrenden Besetzung. Im Februar 2017 spielte sie ihre erste Hauptrolle in dem Kinofilm „Schatz, nimm du sie!“. Des Weiteren betreibt sie mit „Die Carolin Kebekus Show“ seit 2020 ihre eigene Show in der ARD.

Über die neue Show sagte sie bereits im Voraus: „David und ich spielen sehr gerne, zu verschenken haben wir aber nix! Ich liebe wirklich alles an dieser Show! Endlich wieder Kindergeburtstag, nur halt für Erwachsene!“

Ihr Bruder David Kebekus steht stattdessen lieber hinter der Kamera. Er arbeitet unter anderem als Autor für die Produktionen „Freitag Nacht News“, „Switch reloaded“, „Ladykracher“, „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“ und „PussyTerror TV“. Seit 2020 läuft zudem seine eigene Radio-Comedy-Show „Scheiße, aber geil“ wöchentlich auf 1LIVE. Dass er in „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“ nun vor der Kamera steht, ist also eine Neuheit, die er sich jedoch schon immer gewünscht hat, wie er selbst sagt: „Eine eigene Fernsehsendung war schon immer mein Traum. Jetzt kann ich behaupten, dass das stundenlange Fernsehen gucken in meiner Kindheit keine Zeitverschwendung war, sondern meine Ausbildung. Mit Carolin in einem Team zu spielen, ist mir immer eine Ehre! Wir ergänzen uns super. Ich kann alles mit Ball – und sie nicht.“

Diese Geschwisterpaare treten gegen Carolin Kebekus und ihren Bruder an

Carolin Kebekus und ihr Bruder David duellieren sich in der neuen ProSieben-Show mit anderen Geschwisterpaaren. Dabei könnte laut dem Sender auch die ein oder andere Familiengeschichte ans Licht gebracht werden. Bereits zahlreiche Monate vor der Ausstrahlung gab Carolin Kebekus die Kandidaten und Kandidatinnen für die Show bekannt. Diese stammen aus den unterschiedlichsten Bereichen – von der Profitänzerin über den Moderator bis hin zum Comedian ist alles dabei.

Die Geschwisterpaare im Überblick:

Motsi Mabuse und ihre Schwester Otlile

Johannes B. Kerner und seine Schwester Julia

Zwillinge Dennis und Benjamin Wolter

Jessica Schwarz und ihre Schwester Sandra

Jeannine Michaelsen moderiert „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“

Jeannine Michaelsen ist eine deutsche Fernsehmoderatorin, die vor allem durch die Moderation der ProSieben-Show „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“ im Jahr 2012 einem breiteren Publikum bekannt geworden ist. Seitdem moderierte sie zahlreiche weitere Sendungen, wie zum Beispiel „Millionärswahl“ und „Die beste Show der Welt“. Im Frühjahr 2022 nahm sie außerdem an der sechsten Staffel der beliebten ProSieben-Show „The Masked Singer“ teil. Als Brilli landete sie jedoch auf dem letzten Platz. Nun moderiert sie die neue ProSieben-Show „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“.