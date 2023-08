Carolin Kebekus ist eine der bekanntesten Komikerinnen Deutschlands. Ob in der „heute-show“, bei „LOL“ oder in ihrer eigenen Sendung „Die Carolin Kebekus Show“ – sie ist nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Nun dürfen sich ihre Fans auf ein neues Format freuen: Ab dem 29. August ist sie gemeinsam mit ihrem Bruder David Kebekus in ist eine der bekanntestenDeutschlands. Ob in der „heute-show“, bei „LOL“ oder in ihrer eigenen Sendung „Die Carolin Kebekus Show“ – sie ist nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Nun dürfen sich ihre Fans auf ein neues Format freuen: Ab dem 29. August ist sie gemeinsam mit ihrem Bruder David Kebekus in „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“ zu sehen.

Doch wie tickt Carolin Kebekus eigentlich privat? Hat sie einen Partner? Wie heißt ihr aktuelles Programm? Wir haben die Comedienne genauer unter die Lupe genommen.

Carolin Kebekus im Steckbrief

Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu Carolin Kebekus auf einen Blick:

Name: Carolin Kebekus

Carolin Kebekus Beruf: Komikerin, Synchronsprecherin, Autorin, Produzentin, Schauspielerin, Moderatorin

Komikerin, Synchronsprecherin, Autorin, Produzentin, Schauspielerin, Moderatorin Geburtstag: 9. Mai 1980

9. Mai 1980 Sternzeichen: Stier

Stier Größe: 164 cm

164 cm Geburtsort: Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach Beziehungsstatus: unbekannt

unbekannt Instagram: carokebelin

Gemeinsam mit David Kebekus in „Wir gegen die!“

In der neuen ProSieben-Show „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“ tritt sie mit ihrem Bruder David gegen verschiedene Geschwisterpaare an. Die beiden müssen darin als Team funktionieren und beweisen, dass sie das bessere Geschwisterpaar sind.

Das begeistert die Komikerin sehr: „Tief in uns drin, sind wir ja immer noch die Kinder von früher und denken: ‚Was machen wir hier? Wir dürfen einfach einen Kindergeburtstag feiern? Und das wird auch noch ausgestrahlt? Mit Publikum. Und unsere ganze Familie und Freunde sind auch dabei?‘ Es ist einfach nur toll!“

Auch die Teamfähigkeit scheint zu sitzen: „Ich glaube, zwischen uns gibt es einfach eine Bedingungslosigkeit, die haben wir mit Davids Geburt stillschweigend festgelegt und die ist unkündbar.“

Das ist ihr Bruder David Kebekus

Während sie vor der Kamera steht, blieb ihr Bruder David Kebekus bisher eher dahinter. Er schrieb schon bei ihrem Durchbruch „Freitag Nacht News“ als Autor in der Show mit. Aber auch danach war er bei einigen Shows als Autor beteiligt. Nun wagt er sich mit seiner Schwester zusammen vor die Kamera bei „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“.

Hat Carolin Kebekus einen Partner und Kinder?

Carolin Kebekus spricht auf der Bühne zwar über Gott und die Welt, doch über ihr eigenes Privatleben gibt sie kaum etwas preis. Kurz vor dem Start ihrer neuen Show machen zwar Schwangerschaftsgerüchte die Runde, doch dazu, ebenso wie zum angeblichen Vater, gibt es kein offizielles Statement. Die Anfrage der „Südwest Presse“ an ihr Management blieb bislang unbeantwortet.

Aus diesen Formaten kennt ihr Carolin Kebekus

Ihren großen Durchbruch schaffte Carolin mit „Freitag Nacht News“. Damals noch als Praktikantin wurde man durch ihre Bill Kaulitz-Imitation auf sie aufmerksam. Bei „Kinder, Kinder“ war sie Teil des RTL-Sitcomcasts, zudem trat sie in den verschiedensten Comedyshows wie „Quatsch Comedy Club“ auf. Sie gehörte zur Improvisationstruppe der RTL-Show „Frei Schnauze“. Auch danach war sie in der unterschiedlichen Comedyshows dabei und ist seit 2013 Teil der „heute-show“ im ZDF.

In diesen Filmen hat Carolin Kebekus mitgespielt

„Vollidiot“. Weitere Filme waren etwa „Hanni & Nanni 2“ oder „Männertag“. In Dass sie auch schauspielern kann, hat Carolin Kebekus bereits öfter bewiesen. Ihre erste Nebenrolle hatte sie im Kinofilm. Weitere Filme waren etwa „Hanni & Nanni 2“ oder „Männertag“. In „Schatz, nimm du sie“ übernahm Kebekus sogar die Hauptrolle. Zuletzt war sie in „Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt“ zu sehen.

Carolin Kebekus als Synchronsprecherin und Sängerin

Carolin Kebekus ist aber nicht nur als Komikerin oder Schauspielerin unterwegs. Ihre Stimme sollte dem ein oder anderen aufgefallen sein: In „Minions“ sprach sie in der deutschen Fassung Scarlet Overkill. Doch damit nicht genug, denn ihre Stimme ist auch in anderen Formaten zu hören. Sie ist Teil der Band „Beer Bitches“, die 2014 beim Kölsch gegründet wurde. Ihr eigenes Lied „Wir Ihr Alle Eins“ wurde der offizielle WM-Song der ARD Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023. 2021 nahm sie das Lied „Nimmst du mich in den Arm“ mit Max Mutzke auf.

Carolin Kebekus ist aktuell mit „Funny Bones“ auf Tour

Nach „PussyNation“ ist die Komikerin wieder auf Tour. Während ihr Bruder mit „überragend“ unterwegs ist, zeigt sie „Funny Bones“. In ihrem Stand-Up-Mix-Show-Programm wird sie von vier weiteren Comedians begleitet, unter anderem Miss Allie und Filiz Tasdan. Im September 2023 geht sie mit der Verstärkung in zehn Städten auf Tour. Wer Karten möchte, muss sich beeilen, denn viele Termine sind schon ausverkauft.

Hat Carolin Kebekus einen Instagram-Account?

Carolin führt einen öffentlichen und verifizierten Instagram-Account. Sie hat auf der Plattform rund 623.000 Follower (Stand: August 2023). Dort gibt sie Einblicke in ihre Shows und ihre Meinung zu verschiedensten Themen.