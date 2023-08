David Kebekus bisher nur durch seine Schwester „Wir gegen die!“ tritt er an der Seite seiner Schwester gegen andere Geschwisterpaare an. Er ist jedoch seit zahlreichen Jahren hinter der Kamera aktiv und hat bereits als Autor für „Freitag Nacht News“ und „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“ gearbeitet. Außerdem ist er regelmäßig als Komiker mit eigenen Bühnenprogrammen auf Tour. Zahlreiche TV-Zuschauer kennenbisher nur durch seine Schwester Carolin Kebekus , doch ab dem 29. August 2023 ist er zum ersten Mal in einer eigenen TV-Show zu sehen. Intritt er an der Seite seiner Schwester gegen andere Geschwisterpaare an. Er ist jedoch seit zahlreichen Jahren hinter der Kamera aktiv und hat bereits als Autor fürundgearbeitet. Außerdem ist er regelmäßig als Komiker mit eigenen Bühnenprogrammen auf Tour.

David Kebekus ist seit vielen Jahren als Autor für zahlreiche Produktionen aktiv. Doch wie tickt er privat? Hat er eine Frau und Kinder? Und wie heißt sein Instagram-Account? Wir haben den Komiker genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos findet ihr hier im Überblick.

David Kebekus im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu David Kebekus auf einen Blick:

Name: David Kebekus

David Kebekus Beruf: Comedian, Autor, Regisseur

Comedian, Autor, Regisseur Geburtstag: 1984

1984 Geburtsort: Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach Wohnort: Köln

Köln Beziehungsstatus: unbekannt

unbekannt Kinder: keine

keine Instagram: davidkebekus

David Kebekus bekommt mit „Wir gegen die!“ eine eigene Show

Da David Kebekus in den vergangenen Jahren als Autor und Regisseur immer eher hinter der Kamera aktiv war, steht nun eine Neuheit für ihn an: In der neuen ProSieben-Show „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“ tritt er an der Seite seiner Schwester Carolin gegen verschiedene Geschwisterpaare an. Die beiden müssen darin als Team funktionieren und beweisen, dass sie das bessere Geschwisterpaar sind.

Endlich auch mal selbst vor der Kamera zu stehen, hat sich David Kebekus bereits seit längerem gewünscht, wie er gegenüber ProSieben erzählte: „Eine eigene Fernsehsendung war schon immer mein Traum. Jetzt kann ich behaupten, dass das stundenlange Fernsehen gucken in meiner Kindheit keine Zeitverschwendung war, sondern meine Ausbildung. Mit Carolin in einem Team zu spielen, ist mir immer eine Ehre! Wir ergänzen uns super. Ich kann alles mit Ball – und sie nicht.“

Hat David Kebekus eine Frau und Kinder?

Beruflich ist David Kebekus als Komiker seit zahlreichen Jahren sehr erfolgreich, doch wie sieht es familiär bei ihm aus? Der Autor hält sein Privatleben zum Großteil von der Öffentlichkeit fern. Im Dezember 2021 erzählte er jedoch während einer seiner Shows, dass er aktuell Single sei, sich aber eine Frau an seiner Seite wünsche. Er erwähnte außerdem, dass all seine Freunde bereits verheiratet seien und Kinder hätten und er sich als Langzeit-Single dabei manchmal komisch vorkomme. Ob David Kebekus aktuell immer noch Single ist, ist jedoch nicht bekannt.

Das ist seine Schwester Carolin Kebekus

Viele kennen David Kebekus aufgrund seiner Schwester Carolin, die nicht nur sehr erfolgreich als Komikerin und Schauspielerin, sondern auch als Sängerin, Produzentin und Fernsehmoderatorin ist. Sie hatte bereits mehrere Gastauftritte in den Sendungen „Freitag Nacht News“, „RTL Comedy Nacht“, „Was guckst du?!“ und „Quatsch Comedy Club“. In der Improvisations-Comedy-Show „Frei Schnauze“ gehört sie darüber hinaus zur wiederkehrenden Besetzung. Im Februar 2017 spielte sie ihre erste Hauptrolle in dem Kinofilm „Schatz, nimm du sie!“. Des Weiteren betreibt sie mit „Die Carolin Kebekus Show“ seit 2020 ihre eigene Show in der ARD.

David Kebekus arbeitet als Autor für zahlreiche Produktionen

David Kebekus hat in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Erfahrungen hinter der Kamera gesammelt. Seit 2005 arbeitet er unter anderem als Autor für die Produktionen „Freitag Nacht News“, „Switch reloaded“, „Ladykracher“, „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“ und „PussyTerror TV“. Einige Jahre später studierte er daraufhin „Regie und Drehbuch“ an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Seitdem arbeitet er auch als Regisseur für „PussyTerror TV“ und die „heute-show“. Seit 2020 läuft zudem seine eigene Radio-Comedy-Show „Scheiße, aber geil“ wöchentlich auf 1LIVE.

David Kebekus ist mit seinem Programm „überragend“ auf Tour

David Kebekus ist nicht nur als Autor und Regisseur für zahlreiche Produktionen tätig, sondern auch regelmäßig mit seinen eigenen Bühnenprogrammen auf Tour. Erstmals tourte er im Jahr 2017 mit seinem Programm „Aha? Egal.“ durch ganz Deutschland. Und auch aktuell ist er wieder mit seinem neuen Programm „überragend“ unterwegs. In diesem spricht er über Themen, über die es nicht schon zahlreiche Witze gibt. Dabei ist entweder sein Blickwinkel bezüglich des Themas neu oder die Geschichte, die er erzählt, ist so persönlich, dass nur er einen Witz darüber machen würde.

Hat David Kebekus einen Instagram-Account?

David Kebekus hat einen öffentlichen, bisher jedoch noch nicht verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform folgen ihm aktuell rund 24.100 Fans (Stand: August 2023). Mit diesen teilt er vor allem Einblicke in seinen Podcast „Lass hör‘n“ und in seine Bühnenshows. Einblicke in sein Privatleben gewährt er seinen Followern demgegenüber eher selten.