„Wer wird Millionär“ ist ein echter Dauerbrenner auf RTL. Seit mehr als 23 Jahren wagen sich Kandidaten auf den Ratestuhl von „Promi-Special“ an. Die Quiz-Showist ein echter Dauerbrenner auf RTL. Seit mehr als 23 Jahren wagen sichauf den Ratestuhl von Günther Jauch und quizzen um die Million. Nachdem die Sendung seit Anfang Oktober in einer mehrwöchigen Pause war, kehrt sie im November zurück ins Programm. Bevor die regulären Folgen am Montagabend weitergehen, steht am Donnerstag, 17. November 2022, aber erst noch das nächstean.

Darin spielen vier prominente Kandidaten im Rahmen des RTL-Spendenmarathons um einen höchstmöglichen Gewinn für den guten Zweck. Wer das dieses Mal ist, erfahrt ihr hier.

„Wer wird Millionär – Promi-Special“ 2022: Das sind die Kandidaten

Wie jedes Jahr zeigt RTL anlässlich des RTL-Spendenmarathons eine große Special-Ausgabe von „Wer wird Millionär“. Die Promis zocken dabei nicht für sich, sondern für Kinder. Entsprechend groß ist der Druck. Wer sind die Kandidaten, die sich der Herausforderung am 17. November 2022 stellen?

Die Teilnehmer im Überblick:

Ausführliche Infos und Bilder zu den Kandidaten findet ihr im Folgenden.

Andrea Kiewel

Moderatorin Andrea Kiewel, von ihren Fans auch „Kiwi“ genannt, ist das Gesicht des „ZDF-Fernsehgarten“. Jedes Jahr präsentiert sie zwischen Mai und September die beliebte Unterhaltungsshow am Sonntagmittag. Nun stellt sie sich einer ganz neuen Herausforderung und will ihr Wissen bei Günther Jauch unter Beweis stellen.

Andrea Kiewel

© Foto: picture alliance/dpa/ZDF | Ralph Orlowski

Bastian Bielendorfer

Er weiß, wie es sich auf dem Ratestuhl von „Wer wird Millionär“ anfühlt: Bastian Bielendorfer war im Oktober 2010 bereits einmal Kandidat in der regulären Sendung. In der Folge erzählte er zahlreiche Anekdoten aus seinem Leben als Lehrerkind und erklärte er, dass er darüber gerne ein Buch schreiben würde. Nach der Ausstrahlung meldet sich der Piper-Verlag bei ihm und aus dem Wunsch wurde Realität: Ein Jahr später erschien sein erstes Buch „Lehrerkind – Lebenslänglich Pausenhof“, das zum großen Erfolg wurde. Seither ist Bielendorfer regelmäßig in TV-Shows zu Gast. Anfang des Jahres nahm er sogar an „Let’s Dance“ teil. Wie er sich erneut auf dem Ratestuhl macht, zeigt sich am 17. November.

Bastian Bielendorfer

© Foto: RTL+

Jan Köppen

Jan Köppen fester Bestandteil im Moderations-Trio von „Take Me Out“. Im kommenden Jahr wird er erstmals neben Sonja Zietlow das „Dschungelcamp“ präsentieren als Nachfolger von Daniel Hartwich. Der Moderator wurde einst durch den Musiksender VIVA bekannt. Im Anschluss moderierte er verschiedene Formate auf den Sendern Sixx, ZDFinfo und RTL. Seit 2016 istfester Bestandteil im Moderations-Trio von „Ninja Warrior Germany“ . Seit Juli 2021 ersetzt er Ralf Schmitz als Moderator der Datingshow. Im kommenden Jahr wird er erstmals neben Sonja Zietlow daspräsentieren als Nachfolger von Daniel Hartwich.

Jan Köppen

© Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Max Mutzke

Der Sänger und Songwriter Max Mutzke wurde 2004 durch seinen Sieg bei „SSDSGPS“ – „Stefan sucht den Super-Grand-Prix-Star“ – von Stefan Raab und der darauffolgenden Teilnahme am Eurovision Song Contest bekannt. Sein erster und größer Hit war „Can‘t Wait Until Tonight“, den er mit Raab zusammen geschrieben hatte. Seither hat er mehrere Alben und Singles veröffentlicht. 2019 gewann Mutzke als Astronaut die erste Staffel von „The Masked Singer“.