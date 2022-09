Günther Jauch ist Journalist, Moderator, Produzent, Restaurant- und Weingutbesitzer. Seit mehr als zwanzig Jahren moderiert er die beliebte Quiz-Show „Wer wird Millionär?“. Mittlerweile ist er aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken und gehört zu den beliebtesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands. Seit drei Jahrzehnten steht er vor der Kamera und zieht regelmäßig ein Millionen-Publikum vor die Fernsehbildschirme. So auch am 03.09.2022, mit seinen Moderations-Kollegen Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk in der Show „Denn sie wissen nicht was passiert“.

Wie begann die TV-Karriere des „Wer wird Millonär?“ -Moderators?

des -Moderators? Wie tickt er privat?

Hat er Frau und Kinder?

Alles zu seinen Anfängen im Hörfunk und TV sowie Familie, Alter, und mehr erfahrt ihr in diesem Porträt.

Günther Jauch im Steckbrief: Alter, Frau, Kinder, Wohnort

Die wichtigsten Fakten zu Günther Jauch im Überblick:

Name: Günther Johannes Jauch

Günther Johannes Jauch Alter: 66 Jahre

66 Jahre Geburtstag: 13. Juli 1956

13. Juli 1956 Geburtsort: Münster

Münster Sternzeichen: Krebs

Krebs Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Wohnort: Potsdam

Potsdam Größe: 1,93 m

1,93 m Beruf: Fernseh- und ehemaliger Hörfunkmoderator, Entertainer, Journalist, Produzent

Fernseh- und ehemaliger Hörfunkmoderator, Entertainer, Journalist, Produzent Frau: Dorothea (Thea) Sihler

Dorothea (Thea) Sihler Kinder: Mascha Jauch, Svenja Jauch, Katja Jauch, Kristin Jauch

Günther Jauch: Leben und Anfänge seiner Karriere

Günther Jauch wurde 1956 in Münster geboren. Seine Familie stammt aus dem Hanseatengeschlecht Jauch und zählte bereits Ende des 17. Jahrhunderts zur Oberschicht. Er ist das älteste von drei Kindern des bekannten Journalisten Ernst-Alfred Jauch und dessen Frau Ursula Welter. Sein Vater war tiefgläubig. 1956 zogen Jauch und seine Familie nach Berlin, wo sein Vater die Katholische Nachrichtenagentur von West-Berlin leitete. Bis heute setzt sich Jauch für wohltätige Zwecke ein. Günther Jauch begann in Berlin sein Jurastudium. Dies brach er aber 1975 ab, da er sich für eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München entschied.

Günther Jauch: Radio mit Thomas Gottschalk und Karriere im Hörfunk

Nach seiner Ausbildung war Jauch als Sportmoderator beim Hörfunk des Bayerischen Rundfunks tätig. Gemeinsam mit Thomas Gottschalk moderierte er von 1985 bis 1989 die „B3-Radioshow“. Bekannt wurden die beiden damals durch ihre gegenseitigen Sticheleien, was die Show unter anderem zu einer Kultsendung der 80er Jahre machte. Bis heute verbindet Günther Jauch und Thomas Gottschalk eine langjährige Freundschaft.

„Wer wird Millionär?“ – Günther Jauchs erfolgreiche TV-Karriere

Mit 29 Jahren stieg Jauch ins Fernsehgeschäft ein und startete als Außenreporter beim SDR. Danach moderierte er unter anderem die Sendung „Na siehste!“ als Nachfolge von Gottschalks „Na sowas!“. Anschließend führte er erstmals durch „das aktuelle sportstudio“. 1996 präsentierte er den ZDF-Jahresrückblick „Menschen“ und die „Große Show der achtziger Jahre“.

Von 1990 bis 2011 moderierte er außerdem das RTL-Fernsehmagazin „stern TV“ insgesamt 891 mal. Mit der Sendung „Wer wird Millionär?“, welche seit September 1999 auf RTL zu sehen ist, wurde er schließlich zum Publikumsliebling. Er setzte sich außerdem bei der „Wahl zum beliebtesten Deutschen“ im Rahmen einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos 2005 gegen mehr als 2100 Personen durch

„DSWNWP“, „5 gegen Jauch“ und Co. – Weitere TV-Shows mit Günther Jauch

Günther Jauch präsentierte noch zahlreiche weitere Sendungen, wie „Der große IQ Test“, 2007 „6! Setzen – Das Wissensduell Groß gegen Klein“ auf RTL oder 2008 das Show-Experiment „Die Weisheit der Vielen“. 2009 startete die Quizshow „5 gegen Jauch“, welche von Oliver Pocher moderiert wird. 2013 bis 2017 wurde die Show „Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle“ ausgestrahlt, welche von Barbara Schöneberger präsentiert wurde. Die Nachfolgesendung „Denn sie wissen nicht, was passiert“ startete im Sommer 2018, wo Jauch, Gottschalk und Schöneberger stets per Zufallsprinzip erfahren, wer die Sendung moderiert. Jauch moderierte zudem 2016 bis 2017 die RTL-Sendung „500 - Die Quiz Arena“.

Auch in der ARD moderierte Jauch einige Formate wie seine gleichnamige Talkshow „Günther Jauch“. Seit 2018 ist er regelmäßig als einer der drei „Quiz-Giganten“ in der von Jörg moderierten Show „Ich weiß alles!“.

Günther Jauch hält sein Privatleben geheim

Über sein spricht Günther Jauch so gut wie gar nicht. 2006 wurde klar, wie weit er dafür geht, um es bedeckt zu halten. Damals wollte er die Berichterstattung über seine Hochzeit mit Thea Sihler verhindern und zog deshalb sogar vor Gericht. Zuerst wurde ihm rechtgegeben. Doch dann sprach sich das Kammergericht gegen ein allgemeines Berichterstattungsverbot aus. Als Fotos und Details über die Hochzeit veröffentlicht wurden, forderten er und seine Frau Schadensersatz in Höhe von 250.000 Euro ein. 2008 entschied das Hanseatische Oberlandesgericht jedoch, dass er als eine Person des öffentlichen Lebens die Berichterstattung in Kauf nehmen müsse und verwies dabei auf die Pressefreiheit in Deutschland. Weitere Klagen des 65-Jährigen wurden abgelehnt.

Günther Jauch ist Weingut- und Restaurantbesitzer

Günther Jauch und seine Familie besitzen außerdem das Weingut von Othegraven, welches eines der deutschen Spitzenweingüter im Weinbaugebiet Mosel ist. Mit dem Weinbau setzt Günther Jauch eine 200 Jahre alte Familientradition fort. Seit 2018 verkauft Günther Jauch auch eigens produzierte Weine unter seinem Namen in Discountern der Kette „Aldi“. Auch gastronomisch startete er durch: Zusammen mit TV-Profikoch Tim Raue eröffnete Jauch 2019 nun auch ein Restaurant – die „Villa Kellermann“ in Potsdam. Bereits im ersten Jahr wurde er dafür als „Gastronom des Jahres“ ausgezeichnet.

Günther Jauch: Wie hoch ist sein Vermögen?

Das Vermögen der Promis ist für viele sehr interessant. Wie reich ist Günther Jauch eigentlich? Laut „Focus Online“ erhält Jauch für jede Sendung von „Wer wird Millionär“ 125.000 Euro. Sein Vermögen wird laut „vermoegenmagazin.de“ auf 55 Millionen Euro geschätzt. Ob das der Realität entspricht, lässt sich aber natürlich nicht genau sagen.