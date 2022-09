Normalerweise moderiert Joko Winterscheidt seine Shows. Doch in der ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show“ geht es es etwas anders her. Jeden Dienstagabend kämpfen drei Promi-Kandidaten und ein Wildcard-Zuschauer um den Posten als Quizmaster. So auch in Folge 5, die am 31.08.2022, Joko Winterscheidt seinen Job kostete. Das Finale in der kommende Woche wird nicht er moderieren, sondern der Gewinner und darf die Sendung ganz nach seinem Geschmack gestalten.

Wer sind die prominenten Teilnehmer ?

? Wer war in Folge 5 dabei?

Wer hat gewonnen?

In dieser Übersicht erfahrt ihr alle Infos rund um die Kandidaten und Gewinner von „Wer stiehlt mir die Show“ 2022.

Die Kandidaten von „Wer stiehlt mir die Show“ 2022 im Überblick

In jeder Staffel von „Wer stiehlt mir die Show" wagen drei neue Promis die Herausforderung, Joko Winterscheidt seine Primetime-Show zu stehlen. Neben ihnen tritt pro Folge zudem ein Wildcard-Zuschauer an.

Das sind die drei Kandidaten von Staffel 4:

Fahri Yardim

Fahri Yardim wurde einst durch die Serie „König von Kreuzberg" bekannt. Viele kennen ihn auch aus Til-Schweiger-Filmen oder als „Tatort"-Kommissar. Ausführliche Infos zu Fahri Yardim bekommt ihr in seinem Porträt.

Nilam Farooq

Nilam Faroq hat sich mittlerweile einen Namen als Schauspielerin gemacht. Zuletzt war sie in der Komödie „Eingeschlossene Gesellschaft" zu sehen. Ausführliche Infos zu Nilam Farooq findet ihr in ihrem Porträt.

Olli Schulz

Olli Schulz wurde als Musiker bekannt, ist mittlerweile jedoch auch anderweitig in der Medienwelt vertreten. Vielen ist er als Teil des Podcasts „Fest & Flauschig" ein Begriff. Ausführliche Infos zu Olli Schulz gibt es in seinem Porträt.

Das waren die Teilnehmer in Folge 5 am 30.08.2022

In jeder Folge von „Wer stiehlt mir die Show“ versuchen insgesamt vier Kandidaten dem Moderator die Show streitig zu machen. Wer in der fünften Folge dabei war, seht ihr hier:

Die Teilnehmer in Folge 5:

Fahri Yardim

Joko Winterscheidt

Nilam Farooq

Olli Schulz (Moderator)

Robin (Wildcard-Zuschauer)

„Wer stiehlt mir die Show“: Die Gewinner von Staffel 4

Wer eine Folge von „Wer stiehlt mir die Show“ gewinnt, darf die kommende Ausgabe moderieren und ganz nach seinem oder ihrem Geschmack gestalten. Wer hat bisher gewonnen?

Das sind die Gewinner von Staffel 4: