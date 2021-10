In diesem Herbst läuft „The Masked Singer“ zwar ausnahmsweise samstags auf ProSieben, Rätselspaß zur Primetime bietet der Sender seinen Zuschauern am Dienstag aber trotzdem: Die neue Show „Wer ist das Phantom?“ startet am 26.10.2021. In dem neuen Format versuchen drei prominente Kandidaten, die Identität eines geheimen Stars zu lüften. Um dies zu tun, können sich die Detektive Indizien erspielen.

Wann laufen die Folgen auf ProSieben und Joyn? Wer ist der Moderator, wer sind die Gäste? Sendetermine, Sendezeit, Stream und alle Infos zum neuen Format findet ihr hier.

„Wer ist das Phantom?“: Start, Sendetermine, Sendezeit

Der Startschuss für „Wer ist das Pantom?“ fällt am 26. Oktober 2021. Die vier Folgen laufen immer dienstags zur Primetime auf ProSieben.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 26.10.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 02.11.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 09.11.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 16.11.2021 um 20:15 Uhr

„Wer ist das Phantom?“: Live-Stream und Joyn

Live-Stream Joyn verfolgen. Ob die Folgen im Nachhinein noch kostenlos zur Verfügung stehen, ist noch nicht klar. Wer keinen Fernseher hat, kann die neue Show auch online verfolgen. Pünktlich zur Ausstrahlung startet der auf der ProSieben-Homepage . Außerdem könnt ihr „Wer ist das Phantom?“ auch aufverfolgen. Ob die Folgen im Nachhinein noch kostenlos zur Verfügung stehen, ist noch nicht klar.

„Wer ist das Phantom?“: Wiederholung auf ProSieben

Solltet ihr die Show verpasst haben, könnt ihr sie später nochmal in der Wiederholung im TV sehen. ProSieben zeigt „Wer ist das Phantom?“ teilweise spätabends noch einmal.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 01.11.2021 um 23:35 Uhr

Folge 2: -

Folge 3: 11.11.2021 um 01:15 Uhr

Folge 4: noch nicht bekannt

„Wer ist das Phantom?“: So funktioniert die Show

Drei Promi-Kandidaten spielen in der neuen ProSieben-Show um Hinweise auf ein prominentes Phantom. Dieses will allerdings nicht enthüllt werden. Können die Detektive ein Rätsel lösen, erhalten sie einen Hinweis auf die Identität verhüllten Stars. Verlieren sie die Runde, kann das Phantom seine Spur weiter verwischen. Bis zu sieben Tipps können die Kandidaten sich erspielen, um das Phantom zu identifizieren. Ob sie richtigliegen, zeigt am Ende der Show die Enthüllung.

„Wer ist das Phantom?“: Moderator Steven Gätjen

Er gehört fest zum ProSieben-Inventar: Seit 1999 moderiert Steven Gätjen für ProSieben. Was einst bei „taff“ begann, brachte ihn schließlich zu den großen Events nach Hollywood. Gätjen steht regelmäßig am roten Teppich der Oscar-Verleihung und interviewt die großen Stars. Regelmäßig präsentiert er Shows auf ProSieben, so auch bei „Wer ist das Phantom?“. In dem Format liest er die Rätsel vor und bringt seine Promi-Kandidaten ins Grübeln.

Steven Gätjen moderiert „Wer ist das Phantom?“ auf ProSieben.

© Foto: ProSieben/Benedikt Müller

„Wer ist das Phantom?“: Kandidaten

Insgesamt elf Promi-Kandidaten versuchen sich im Rahmen der Show als Detektive. Immer zu dritt versuchen sie pro Folge, ein Phantom zu enttarnen. Den Start machen Karoline Herfurt, Nora Tschirner und Edin Hasanovic.

Alle Kandidaten im Überblick: