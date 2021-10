Durch seine Rolle auf dem roten Teppich ist er einer der bekanntesten deutschen Moderatoren. Seit Jahren moderiert er für ProSieben die Oscar-Verleihung: Steven Gätjen wurde von seinen Fans auch nach den Oscars 2021 für seine lustigen Fragen an die Prominenten gefeiert – zum Beispiel: „Do you own a dog?“. Aktuell ist Gätjen jedoch nicht auf dem roten Teppich zu sehen, dafür aber bei der neuen Rate-Show „Wer ist das Phantom?“, die ab dem 26. Oktober 2021 läuft.

Hat Steven Gätjen Frau und Kinder? Ist Schauspieler Andy Gätjen sein Bruder? Wie heißt der Podcast und der Instagram-Account des Moderators? Alle Infos zum Moderator findet ihr in diesem Porträt.

Steven Gätjen Steckbrief: Instagram, Größe, Alter, Wohnort

Geboren ist Steven Gätjen in den USA. Mit drei Jahren zog er mit seiner Familie nach Deutschland, wo er später auch sein Abitur machte. Seinen Weg in die Medienbranche fand er durch ein Praktikum beim Radio. Anschließend schloss er aber erst noch ein Studium in den USA ab: Er studierte er in Los Angeles an der University of California und ging danach nach San Francisco an die Hollywood Filmschool. Seine Affinität für Filme und Schauspiel ist also keineswegs ein Zufall.

Der Steckbrief zum ProSieben-Moderator:

Name: Steven Gätjen

Steven Gätjen Alter: 49 Jahre

49 Jahre Geburtstag: 25. September 1972

25. September 1972 Geburtsort: Phoenix, Arizona, USA

Phoenix, Arizona, USA Wohnort: Hamburg

Hamburg Größe: 1, 85m

1, 85m Sternzeichen: Waage

Waage Instagram: stevengaetjen

Steven Gätjen: Frau und Kinder des Moderators

Der ProSieben-Moderator lebt mit seiner Freundin Svenja Baumann in Hamburg. Kein Geringerer als Tom Cruise hat sich außerdem verplappert und etwas Privates über das Paar verraten: 2011 bekamen Gätjen und Baumann demnach ein Kind und wurden Eltern. Verheiratet sind sie offenbar nicht.

Steven Gätjens Bruder: Ist er mit Andy Gätjen verwandt?

Andreas Thomas „Andy“ Gätjen ist Steven Gätjens Bruder. Ihn hat es ebenfalls ins TV-Business verschlagen. Er ist Schauspieler. Der ältere Bruder spielte fast 15 Jahre lang Thomas Wittberg in „Der Kommissar und das Meer“, bevor die Serie abgesetzt wurde. Andy Gätjen ist außerdem beispielsweise schon in den Serien „Rote Rosen“ oder „In aller Freundschaft“ zu sehen gewesen.

„Wer ist das Phantom?“: Neue Show mit Moderator Steven Gätjen

Auf ProSieben läuft am 26. Oktober 2021 die erste von vier Folgen der neuen Rate-Show „Wer ist das Phantom?“. Mit dabei sind pro Sendung drei prominente Detektivinnen und Detektive, die das jeweilige Phantom – ebenfalls eine prominente Person – durch Quiz-Spiele erraten müssen.

Steven Gätjen moderiert die Rate-Show und kann dem Sender zufolge auch Einfluss darauf nehmen, ob und wie schnell die Promi-Kandidaten das Phantom enthüllen können. Können sie ein Spiel gewinnen oder ein Rätsel lösen, erhalten sie einen Tipp, der sie zur Identität des Phantoms führen soll.

In der ersten Folge übernehmen Nora Tschirner, Karoline Herfurth und Edin Hasanovic die Rolle der Detektivinnen und Detektive.

Steven Gätjen Podcast: „Kino oder Couch“

Jeden Donnerstag erscheint eine Folge des Podcasts „Kino oder Couch“ von Steven Gätjen. Das Format ist ein Interviewpodcast. Mit seinen Gästen plaudert er im Podcast über Filme, Serien und das private Leben. Zu Gast war beispielsweise auch schon Schauspieler und Regisseur Matthias Schweighöfer. „Es geht um die größten Leinwandhelden, gefeierte Serien, den ersten Kinobesuch, Guilty-Pleasure-Filme, Chouchlümmelei, private Einblicke und unterhaltsame Insides“, steht in der Spotify-Beschreibung.