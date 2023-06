„Du darfst sein, wer du willst – nur nicht langweilig!“ – getreu diesem Motto erhalten sechs Prominente in der zweiten Staffel der RTL-Show „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ ein spektakuläres Drag-Over und verwandeln sich in atemberaubende Queens. Anschließend müssen sie sich in verschiedenen Disziplinen beweisen, um von der Jury eine Runde weiter gewählt zu werden. Wer sie sind – das bleibt bis zu ihrem Reveal ein großes Geheimnis.

Wann laufen die neuen Folgen? Wer moderiert die Show? Und wer sitzt in der Jury? Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Teilnehmer und Co. findet ihr hier im Überblick.

Wann startet „Viva la Diva“ 2023 auf RTL?

Bunt, unterhaltsam, witzig und relevant – und immer einen High Heel voraus: Die Message der ersten Promi-Rate-Show rund um Make-up, Perücken und wundervolle Outfits lautet „Du darfst sein, wer du willst – nur nicht langweilig!“. Nachdem „Viva la Vida – Wer ist die Queen?“ im vergangenen Jahr überraschend gut abschnitt und sogar den „Deutschen Fernsehpreis“ gewann, legt RTL 2023 mit einer neuen Staffel nach: Die neuen Folgen starten am Freitag, 02.06.2023, um 20:15 Uhr.

„Viva la Diva“: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 2

Die zweite Staffel von „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ umfasst insgesamt zwei Folgen. Diese werden an zwei aufeinanderfolgenden Freitagen zur Primetime auf RTL ausgestrahlt.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Freitag, 02.06.2023, um 20:15 Uhr

Folge 2: Freitag, 09.06.2023, um 20:15 Uhr

„Viva la Diva“: Wiederholung auf RTL

Wer die Erstausstrahlung im TV verpasst hat, hat Glück: RTL zeigt zu einem späteren Zeitpunkt eine Wiederholung von „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ Staffel 2.

Folge 1: Samstag, 03.06.2023, um 00:35 Uhr

Folge 2: Samstag, 10.06.2023, um 00:35 Uhr

Kann man die zweite Staffel von „Viva la Diva“ auf RTL+ streamen?

Vorab stand noch nicht fest, ob die neuen Folgen von „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“ auf der Streamingplattform RTL+ zur Verfügung stehen. Da dies bei der vorigen Staffel jedoch der Fall war, lässt sich vermuten, dass auch die zweite Staffel nach der Ausstrahlung im TV als Wiederholung auf RTL+ gestreamt werden kann.

„Viva la Diva – Wer ist die Queen?“: Konzept der RTL-Show

Die Message der Show: Du darfst sein, wer du willst – nur nicht langweilig! Getreu diesem Motto erhalten sechs Prominente ein spektakuläres Drag-Over und verwandeln sich in atemberaubende Queens. Für die meisten wird es das erste Mal sein, dass sie auf Absätzen laufen, Brüste vor sich hertragen und sich ein Alter-Ego samt passenden Allüren zulegen. Sie tun das, um zu unterhalten und gleichzeitig für eine offenere Welt einzustehen. Wer sie sind – das bleibt bis zu ihrem Reveal ein großes Geheimnis.

In mehreren Runden müssen die Queens ihr Können beweisen. Dabei kommt es auf tänzerisches Talent, Gesangskünste und das perfekte Präsentieren des Kostüms an. Zwei Panel-Teams beurteilen die Performances und rätseln darüber, wer hinter der jeweiligen Queen steckt. Die Fachjury aus professionellen Drag Queens beurteilt jeweils die Darbietung und wählt die beste Queen eine Runde weiter. Die Queen mit den wenigsten Stimmen scheidet aus dem Wettbewerb aus und zeigt ihre wahre Identität. Nach ihrer Enthüllung hat jede Queen die Möglichkeit, ihr persönliches Statement zu setzen. Die Kamera begleitet die Queens außerdem bereits im Vorfeld der eigentlichen Show. Denn hier versteckt sich für die Prominenten die eigentliche Arbeit.

Das ist die Jury und das Rate-Panel von „Viva la Diva“ 2023

Bei „Viva la Diva“ gibt es zwei verschiedene Panel-Teams: Diese fungieren als Rateteams, die versuchen, herauszufinden, welche Promis sich unter den schrillen Kostümen und Make-up verbergen. Tipps zu den wahren Identitäten können im Kostüm, dem Drag-Namen sowie in der Farb- und Musikauswahl versteckt sein. Zudem gibt es eine Fachjury aus fünf professionellen Dragqueens. Ihre Aufgabe besteht darin, die Performances ihrer neuen Kolleginnen in drei Runden zu bewerten und Runde um Runde zu entscheiden, für wen an dieser Stelle Schluss ist.

Diese Promis sitzen in den Rate-Panels:

Diese professionellen Drag Queens sitzen in der Jury:

Bambi Mercury

Laila Licious

Catherrine Leclery

Danny Ma Fanny

Pam Pengco

Olivia Jones, Jana Ina Zarrella, Moderator Tim Mälzer, Tahnee und Jorge González (v.l.) sind in den neuen Folgen von „Viva la Diva“ dabei.

© Foto: RTL / Frank W. Hempel

Wer sind die Teilnehmer von „Viva la Diva“ 2023?

Vor der Show verrät RTL die Kandidaten natürlich nicht. Erst bei der Ausstrahlung wird bekannt, welche Drag Queens in ersten Folge dabei sind. Diese treten in drei Runden an, in denen sie von der Fachjury bewertet werden. Nach und nach scheiden sie aus und werden enthüllt. Die Auflösung in Folge 1 findet ihr im Anschluss hier.

Tim Mälzer moderiert „Viva la Diva“ Staffel 2

Getreu dem Motto „Du darfst sein, wer du willst – nur nicht langweilig!" wird die Show auch 2023 wieder von dem TV-Koch Tim Mälzer moderiert. Mit Shows wie „Schmeckt nicht, gibt's nicht" erlangte dieser im Jahr 2003 seinen Durchbruch. Seitdem ist er aus der deutschen TV-Landschaft kaum mehr wegzudenken.

„Viva la Diva – Der Weg zum Laufsteg“: Das ist die Doku zur Show

Nach der Ausstrahlung der Show zeigt RTL die zweiteilige Doku „Viva la Diva – Der Weg zum Laufsteg“. In dieser wird ausführlich die Verwandlung der Promis in Dragqueens thematisiert. Was in der Show selbst nur im Rahmen kurzer Einspieler gezeigt wurde, gibt es hier in aller Ausführlichkeit, ungeschminkt und ungeschönt. Wie macht man aus den Prominenten atemberaubende Dragqueens? Wie schnell kann man lernen, auf hohen Schuhen zu laufen und was passiert wirklich hinter dem Paillettenvorhang?

