Alles außer langweilig – das gilt bei der Show „Viva la Diva – Wer ist die Queen?“. Am 09.06.2023 ging die zweite Staffel der Promi-Rate-Show auf RTL weiter. In Folge 2 wagten sich wieder sechs Promis als Dragqueens auf die große Bühne. In ihren spektakulären Outfits traten sie in drei Runden an, in denen sie von einer fünfköpfigen Fachjury bewertet wurden.

Währenddessen rätselten nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Promis in den zwei Panel-Teams über die Identitäten der Teilnehmer. Nach und nach wurden sie enthüllt. Wer waren die Dragqueens? Wer hat gewonnen? Hier bekommt ihr den Überblick zur zweiten Folge.

„Viva la Diva“ 2023: Gewinner und Auflösung von Folge 2

Die sechs Promis, die das Drag-Abenteuer wagten, haben alle eins gemeinsam: Sie wünschen sich Akzeptanz für alle Lebensentwürfe, die Wahrung der persönlichen Freiheit und das Recht auf ein Leben ohne Diskriminierung. Doch wer waren die Männer, die mit ihrem Auftritt ein Zeichen setzen wollten?

Wir haben euch den Gewinner, die Platzierungen und die Auflösung zu jeder Draqueen im Überblick.