Mit „Schmeckts nicht, gibt’s nicht“ wurde Tim Mälzer zu einem der bekanntesten Köche im deutschen Fernsehen. Inzwischen verrät er seine Rezepte nicht nur in diversen Fernsehshows, sondern auch in Büchern, Zeitschriften und im Internet. Daneben besitzt er mehrere Restaurants.

Aber wer ist der Koch privat? Hat er eine Frau und Kinder? Wir stellen euch Tim Mälzer in diesem Porträt vor.

Tim Mälzer: Alter, Wohnort, Größe, Instagram

Die wichtigsten Fakten zu Tim Mälzer auf einen Blick:

Name : Tim Mälzer

: Tim Mälzer Alter : 50 Jahre

: 50 Jahre Geburtstag : 22. Januar 1971

: 22. Januar 1971 Sternzeichen : Wassermann

: Wassermann Wohnort : Hamburg

: Hamburg Staatsangehörigkeit : deutsch

: deutsch Größe : 1, 80 m

: 1, 80 m Beruf : Koch, Gastronom, Unternehmer, Moderator

: Koch, Gastronom, Unternehmer, Moderator Beziehungsstatus : verheiratet

: verheiratet Kinder : drei Kinder

: drei Kinder Instagram: timmaelzer_official

Tim Mälzer Karriere: Jamie Oliver, „Schmeckt nicht, gibt’s nicht“

Nach seinem Abitur absolvierte Tim Mälzer eine Lehre zum Koch im Hamburger „Hotel InterContinental“. Im „Hotel Ritz“ in London wurde er von 1995 bis 1997 weiter ausgebildet. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Tim Mälzer auch mit dem heutigen Starkoch Jamie Oliver zusammen. Die beiden damals noch unbekannten Köche waren gleichzeitig im „Neal Street Restaurant“ angestellt.

Deutschlandweit bekannt wurde Tim Mälzer allerdings erst durch seine Vox-Sendung „Schmeckt nicht, gibt’s nicht“, die von 2003 bis 2007 lief. Danach moderierte der Koch die Sendung „Born To Cook“. Ab dem Jahr 2004 hatte Tim Mälzer mehrere Auftritte bei „Johannes B. Kerner - Kochen bei Kerner“. Seit 2007 war er auch in mehreren Sendungen von „Die Kocharena“ zu sehen. Außerdem veröffentlichte er eine Reihe von Kochbüchern.

„Bullerei“, „Hausmann’s“, „Die Botschaft“ – Die Restaurants von Tim Mälzer

Im Jahr 2009 eröffnete Tim Mälzer gemeinsam mit Patrick Rüther das Restaurant „Bullerei“. 2012 folgte das Restaurant „Hausmann’s“. Momentan gibt es zwei „Hausmanns’s“-Standorte: die Flughäfen Frankfurt und Düsseldorf. Im November 2016 eröffnete Mälzer dann noch das Restaurant „Die gute Botschaft“ am Alsterufer in Hamburg.

Frau und Kinder: Das Privatleben von Tim Mälzer

Nachdem die Beziehung von Tim Mälzer zu seiner Freundin Nina Heik im Jahr 2013 endete, ist nicht bekannt, wer die neue Frau an der Seite des Profikochs ist. Er soll allerdings verheiratet sein und drei Kinder haben.

Tim Mälzer: Rezepte, Gewürze, Utensilien und Co.

Auf seiner Website teilt Tim Mälzer die Rezepte zu vieler seiner Gerichte. Außerdem verkauft er über seinen Shop Gewürze, Utensilien wie Messer und Thermometer, sowie seine Kochbücher.

„Mälzer und Henssler liefern ab“ auf Vox

Im September gibt es eine Premiere auf Vox: Erstmals machen die TV-Köche Tim Mälzer und Steffen Henssler gemeinsame Sache. In der neuen Show „Mälzer und Henssler liefern ab“ treten die Starköche im direkten Duell in ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferservice gegeneinander an. Doch für wen die beiden überhaupt kochen, erfahren sie erst bei der Lieferung. Ob altes Ehepaar oder große Feier – alles ist möglich. Zudem müssen die Köche mit Promi-Besuch rechnen. Ina Müller, Smudo oder Judith Rakers tauchen auf, um spontan noch eine Bestellung abzugeben. Wie die beiden sich schlagen, zeigt sich ab dem 19.09.2021 um 20:15 Uhr auf Vox.