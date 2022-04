Im April bringen wieder bekannte Künstlerinnen und Künstler ihre Lieder zum berühmten Tauschkonzert auf Vox mit. Auch Vincent Stein interpretiert bei „Sing meinen Song“ 2022 Hits seiner Musiker-Kollegen. Dabei ist er nicht allein, sondern tritt gemeinsam mit seinem Duo-Partner Dag-Alexis Kopplin von SDP an.

Doch wer ist Vincent Stein, der auch als Produzent Beatzarre bekannt ist, eigentlich? Wie tickt er privat? Freundin, SDP, Vermögen – alle Infos zu ihm findet ihr hier im Porträt.

Vincent Stein Steckbrief: Alter, Freundin, Größe, Studio

Hier findet ihr alle Fakten zum Musikerin auf einen Blick:

Name: Vincent Stein

Vincent Stein Künstlername: Beatzarre

Beatzarre Alter: 38

38 Geburtstag: 10. Oktober 1983

10. Oktober 1983 Sternzeichen: Waage

Waage Geburtsort: Berlin

Berlin Beruf: Musikproduzent, Sänger, Songwriter

Musikproduzent, Sänger, Songwriter Wohnort: Berlin

Berlin Studio: Berlin

Berlin Größe: nicht bekannt

nicht bekannt Partnerin: nicht bekannt

nicht bekannt Instagram: vincent.stein

Vincent Stein: Als Produzent bekannt unter Beatzarre

Ich + Ich, Sido, Mark Forster – die Liste bekannter Künstler, hinter deren Produktionen Beatzarre steckt, ist lang. Der Musikproduzent, der mit bürgerlichem Namen Vincent Stein heißt, ist in der deutschen Hip-Hop-Szene als Produzent bekannt. Unter anderem für die sehr erfolgreichen Filme „Fack ju Göhte“ produzierte er die Filmmusik. Nach Dieter Bohlen gilt er in Deutschland als Musikproduzent mit den meisten Nummer-eins-Hits.

Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin sind das Duo SDP

Dag-Alexis Kopplin kennen sich bereits seit ihrer Jugend, 1999 gründeten sie SDP. Damals stand die Abkürzung noch für Stonedeafproduction, heute ist es der offizielle Bandname. Ihren Durchbruch hatten sie 2010 mit dem Titel „Ne Leiche“. Ein anderes Lied von SDP mit Ohrwurmcharakter ist unter anderem auch „Die Nacht von Freitag auf Montag“. Das Musiker-Duo aus Berlin geht 2022 mit „Die unendlichste Geschichte“ auf Deutschland-Tour gehen. Die Tickets für die meisten Städte sind bereits ausverkauft. Die beiden Musiker Vincent Stein undkennen sich bereits seit ihrer Jugend, 1999 gründeten sie. Damals stand die Abkürzung noch für Stonedeafproduction, heute ist es der offizielle Bandname. Ihren Durchbruch hatten sie 2010 mit dem Titel „Ne Leiche“. Ein anderes Lied von SDP mit Ohrwurmcharakter ist unter anderem auch „Die Nacht von Freitag auf Montag“. Das Musiker-Duo aus Berlin geht 2022 mit „Die unendlichste Geschichte“ auf Deutschland-Tour gehen. Die Tickets für die meisten Städte sind bereits ausverkauft. Wo es noch Tickets gibt, findet ihr hier.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Duo SDP bei „Sing meinen Song“ 2022

„Sing meinen Song“ geht in die 9. Runde. Mit dabei in der neuen Staffel 2022 ist auch SDP. Gemeinsam mit Clueso, Lotte und weiteren bekannten Künstlerinnen und Künstlern bieten Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin ihre Lieder beim großen Tauschkonzert an. Vox zeigt bereits die neunte Staffel der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Show und verspricht den Zuschauern auch im Frühjahr 2022 wieder neue Interpretationen und Ohrwürmer.

Vincent Stein: Song „Achterbahn“ von Helene Fischer

Song „Achterbahn“ wurde von ihm, Robin Haefs, Nico Santos, Konstantin Scherer und Wim Treuner verfasst. Auch für Deutschlands Schlager-Königin Helene Fischer hat Vincent Stein bereits an einem Lied mitgeschrieben. Der„Achterbahn“ wurde von ihm, Robin Haefs, Nico Santos, Konstantin Scherer und Wim Treuner verfasst.

Vincent Stein: Produzent von Capital Bra

Er gilt aktuell als der erfolgreichste Rapper Deutschlands und hat neben Nummer-eins-Hits sogar einen eigenen Eistee auf den Markt gebracht: Capital Bra. Beteiligt am musikalischen Erfolg des Deutschrappers ist auch hier Vincent Stein. Unter anderem durch Produktionen für ihn wurde Beatzarre bekannt.

Vincent Stein: Vermögen

Mehr Nummer-eins-Hits in Deutschland hat nur Dieter Bohlen. Vincent Stein ist seit Jahren erfolgreich in der deutschen Musikszene und produzierte zahlreiche goldene und Platin-Schallplatten. Viele Fans fragen sich also wie viel Geld er damit verdient. Jedoch ist über das Vermögen von Beatzarre nichts bekannt.

Vincent Stein privat: Hat er Frau und Kinder?

Beruflich scheint es bei Vincent Stein bestens zu laufen. Doch wie tickt der Sänger und Produzent privat? Hat er eine Freundin oder ist er sogar verheiratet? Über das Privatleben von Vincent Stein ist nicht viel bekannt. Dazu, ob er eine Frau oder Kinder hat, gibt es keine Informationen.

Vincent Stein auf Instagram

Auf Instagram folgen Vincent Stein 106.000 Abonnenten (Stand 26.04.2022). Der Musikproduzent und Songwriter gibt seinen Followern Einblick in seine Arbeit und postet Fotos namhafter Künstlerinnen und Künstler der deutschen Musikszene. Dabei zeigt der Musiker auch, dass er ein talentierter Fotograf ist und präsentiert in seinem Feed stilvolle schwarz-weiß Bilder. Schließlich hat er auch schon für Clueso, Capital Bra und andere Musiker offizielle Pressebilder geschossen.