Ab April bringen wieder bekannte Künstlerinnen und Künstler ihre Lieder zum berühmten Tauschkonzert auf Vox mit. Auch Dag-Alexis Kopplin interpretiert bei „Sing meinen Song“ 2022 Hits seiner Musiker-Kollegen. Dabei ist er nicht allein, sondern tritt gemeinsam mit seinem Duo-Partner Vincent Stein von SDP an.

Doch wer ist Dag-Alexis Kopplin eigentlich, der sich nicht nur als Sänger, sondern auch Parkour-Läufer einen Namen gemacht hat? Wie tickt er privat? Freundin, SDP, Vermögen – alle Infos zu ihm findet ihr hier im Porträt.

Dag-Alexis Kopplin Steckbrief: Alter, Freundin, Größe, Wohnort

Hier findet ihr alle Fakten zum Musiker auf einen Blick:

Name : Dag-Alexis Kopplin

: Dag-Alexis Kopplin Alter : 38

: 38 Geburtstag : 15. Juli 1983

: 15. Juli 1983 Sternzeichen : Krebs

: Krebs Geburtsort : Berlin

: Berlin Wohnort : Berlin

: Berlin Beruf : Singer-Songwriter

: Singer-Songwriter Größe : nicht bekannt

: nicht bekannt Partnerin : nicht bekannt

: nicht bekannt Instagram: dag_sdp

Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin sind das Duo SDP

Dag-Alexis Kopplin kennen sich bereits seit ihrer Jugend, 1999 gründeten sie SDP. Damals stand die Abkürzung noch für Stonedeafproduction, heute ist es der offizielle Bandname. Ihren Durchbruch hatten sie 2010 mit dem Titel „Ne Leiche“. Ein anderes Lied von SDP mit Ohrwurmcharakter ist unter anderem auch „Die Nacht von Freitag auf Montag“. Das Musiker-Duo aus Berlin ist 2022 mit „Die unendlichste Geschichte“ auf Deutschland-Tour. Die Tickets für die meisten Städte sind bereits ausverkauft. Die beiden Musiker Vincent Stein undkennen sich bereits seit ihrer Jugend, 1999 gründeten sie. Damals stand die Abkürzung noch für Stonedeafproduction, heute ist es der offizielle Bandname. Ihren Durchbruch hatten sie 2010 mit dem Titel „Ne Leiche“. Ein anderes Lied von SDP mit Ohrwurmcharakter ist unter anderem auch „Die Nacht von Freitag auf Montag“. Das Musiker-Duo aus Berlin ist 2022 mit „“ auf. Die Tickets für die meisten Städte sind bereits ausverkauft. Wo es noch Tickets gibt, findet ihr hier.

Duo SDP bei „Sing meinen Song“ 2022

„Sing meinen Song“ geht in die 9. Runde. Mit dabei in der neuen Staffel 2022 ist auch SDP. Gemeinsam mit Clueso, Lotte und weiteren bekannten Künstlerinnen und Künstlern bieten Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin ihre Lieder beim großen Tauschkonzert an. Vox zeigt bereits die neunte Staffel der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten Show und verspricht den Zuschauern auch im Frühjahr 2022 wieder neue Interpretationen und Ohrwürmer.

Dag-Alexis Kopplin: Bisherige Musik-Karriere, Lieder, Alben

Dag-Alexis Kopplin ist nicht nur Sänger, Gitarrist und Songwriter, sondern auch Gründungsmitglied der Band SDP. Angefangen gemeinsam Musik zu machen hat das Duo bereits in seiner Jugend, seither sind beide auch Fans der „Ärzte“. Der Berliner lernte schon während seiner Schulzeit E-Gitarre spielen. Bereits 2004 brachte SDP das erste Album mit dem Titel „Räuberpistolen“ heraus, das sich jedoch nicht in den Charts etablierte. Acht Jahre später gelang Kopplin und seinem Bandkollege mit dem vierten Studioalbum „Die bekannteste unbekannte Band der Welt“ erstmals der Einstieg in die Top 100 der deutschen Albumcharts. Seither erlangte die Band immer mehr Bekanntheit. Es folgten ausverkaufte Tourneen und dutzende Festivals vor zehntausenden Zuschauern. 2017 veröffentlichten SDP ihr Album „Die bunte Seite der Macht“, das auf Anhieb Platz 2 der deutschen Album-Charts erreichte. Das elfte Studioalbum „Die unendlichste Geschichte“ erreichte im Jahr 2019 dann schließlich Platz eins der deutschen Albumcharts.

Dag-Alexis Kopplin privat: Freundin, Familie, Kinder

Kurz nach der Bachelorarbeit kam die erste SDP-Tour: Dag-Alexis Kopplin, dessen Mutter Lehrerin ist, hat nach seinem Abitur Deutsche Philologie, Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Seine Jugend habe er als Punker verbracht, sprach in einem Interview von einer „Drogenzeit“ und hat unter anderem Marihuana konsumiert. Doch viel interessanter ist für die meisten Fans, wie das Leben des 38-Jährigen heute aussieht. Hat er eine Freundin oder ist er sogar verheiratet? Über das Privatleben des Musikers ist nicht allzu viel bekannt, wodurch die Frage unbeantwortet bleibt. Auf Instagram sehen seine Follower dafür jedoch öfter einmal das eine oder andere Foto aus seiner Kindheit oder Aufnahmen aus dem Urlaub, mit Freunden oder Kollegen. Ob er selber Kinder hat, ist nicht bekannt.

Dag-Alexis Kopplin: Vermögen

Die Liste der erfolgreichen Hits von SDP ist lang. Viele Fans fragen sich daher, wie viel Geld Sänger und Songwriter Dag-Alexis Kopplin mit seiner Musik verdient. Jedoch ist über das Vermögen des Musikers nichts bekannt.

Dag-Alexis Kopplin: Parkour

Dag-Alexis Kopplin ist nicht nur erfolgreich in der Musikszene, er bezeichnet sich selbst als einen deutschen Pionier des Parkour-Sports. Kopplin ist Mitglied in ParkourOne, einer Gruppe, in der sich die erfahrensten Läufer der deutschsprachigen Parkour-Szene zusammengeschlossen haben. Bei der Sportart geht es um eine möglichst effiziente Fortbewegung des Körpers und darum, Hindernisse fließend zu überwinden. Der Sänger ist Traceur, also Läufer, der ersten Stunde. Er ist zudem Gründungsmitglied bei ParkourOne und startete das erste professionelle angeleitete Parkourtraining in Deutschland. Bevor es mit seiner Musikkarriere so richtig los ging, hat sich der Berliner sein Geld während des Studiums auch als Parkour-Trainer verdient.

Dag-Alexis Kopplin: Tattoos

Dag-Alexis Kopplin fällt vor allem auf wegen seinen Tattoos. Sein linker Arm ist fast komplett tätowiert und auch den Rest seines Körpers hat er mit dem ein oder anderen Schmuckstück verziert.

Dag-Alexis Kopplin: Instagram

Auf Instagram folgen Dag-Alexis Kopplin rund 58.000 Abonnenten (Stand: 26.04.2022). Seinen Followern bietet er Einblicke in seine Arbeitswelt und zeigt sich auch privat beim Feiern oder mit Freunden.