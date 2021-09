Nachdem beide Teams unter der Woche ihr Abenteuer Europa gestartet haben, stehen sich nun der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga gegenüber. Heute am Sonntag, den 19.09.2021, empfängt der Tabellenführer aus Wolfsburg zum Abschluss des fünften Spieltags die noch sieglose Eintracht aus Frankfurt. Vergangene Woche fuhren die Wölfe in Fürth einen unspektakulären 2:0-Sieg ein. Die Frankfurter rund um Kostic und Co. mussten am letzten Spieltag zuhause gegen Stuttgart ein spätes Ausgleichstor hinnehmen und stehen in der noch jungen Saison bereits unter Druck.

Anstoß und Uhrzeit : Wann findet das Bundesligaspiel heute statt?

: Wann findet das heute statt? Wo wird Wolfsburg gegen Frankfurt heute live übertragen?

übertragen? Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier.

VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Wolfsburg und Eintracht Frankfurt findet am Sonntag, den 19.09.2021, um 19:30 Uhr statt. In der Wolfsburger Volkswagen Arena sind 12.755 Zuschauer zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Mannschaften : VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt

: VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : 1. Bundesliga, 5. Spieltag

: 1. Bundesliga, 5. Spieltag Datum und Uhrzeit : Sonntag, 19.09.2021 um 19:30 Uhr

: Sonntag, 19.09.2021 um 19:30 Uhr Spielort : Volkswagen Arena, Wolfsburg

: Volkswagen Arena, Wolfsburg Zugelassene Zuschauer: 12.755

Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt TV-Übertragung: Läuft das Bundesligaspiel heute live im Free-TV?

Die große Frage, die sich viele Fußball-Fans vor der Partie am heutigen Abend stellen, ist: Wird das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Die Antwort lautet leider nein. Das Spiel der 1. Bundesliga wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt am 19.09.2021 um 19:30 Uhr:

Begegnung: VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt Kostenlose Übertragung: Nein

Nein Livestream: DAZN

DAZN Beginn der Übertragung: 19:00 Uhr

19:00 Uhr Anstoß: 19:30 Uhr

19:30 Uhr Moderator: Freddy Harder

Freddy Harder Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Benny Lauth

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Wolfsburg vs. Frankfurt gratis online auf DAZN

Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Sonntagsspiel Wolfsburg gegen Frankfurt völlig kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen. Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro . Wer allerdingsist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Sonntagsspiel Wolfsburg gegen Frankfurtverfolgen.

Alle weiteren Infos zum Probe-Abonnement bekommt ihr hier:

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 5. Spieltag

Neben der Partie Wolfsburg gegen Frankfurt, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 5. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Bundesliga-Spiele am 5. Spieltag im Überblick:

Freitag, 17.09.2021, 20:30 Uhr

Hertha BSC Berlin gegen Fürth

Samstag, 18.09.2021, 15:30 Uhr

Bayern gegen Bochum

Mainz gegen Freiburg

Augsburg gegen Gladbach

Bielefeld gegen Hoffenheim

Samstag, 18.09.2021, 18:30 Uhr

Köln gegen Leipzig

Sonntag, 19.09.2021, 15:30 Uhr

Stuttgart gegen Leverkusen

Sonntag, 19.09.2021, 17:30 Uhr