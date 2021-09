Der VfB Stuttgart empfängt am heutigen Sonntag, den 19.09.2021, Bayer Leverkusen in der heimischen Mercedes Benz Arena.

Zuletzt blieben die Schwaben in der 1. Fußball-Bundesliga dreimal in Serie sieglos. Nun kommt auf das Team von Trainer Pellegrino Materazzo mit der „Werkself“ eine extrem klifflige Aufgabe zu. „Wenn sie Raum haben, sind sie brandgefährlich“, sagte Matarazzo über die Gäste, die an den ersten vier Spieltagen schon zwölf Tore erzielt haben. „Sie sind die konterstärkste Mannschaft der Liga.“ Leverkusen könne „einen Gegner auseinandernehmen, wenn man nicht kompakt verteidigt“.

Wo wird das Spiel des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen live im TV und Stream gezeigt?

gezeigt? Wird das Bundesliga-Spiel am 7. Spieltag live im kostenlosen Stream übertragen?

übertragen? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Stuttgart und Leverkusenfindet am Sonntag, den 19.09.2021, um 15:30 Uhr statt. Ausgetragen wird die Partie in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Mannschaften : VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen

: VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen Wettbewerb : 1. Bundesliga, 5. Spieltag

: 1. Bundesliga, 5. Spieltag Datum und Uhrzeit : Sonntag, 19.09.2021 um 15:30 Uhr

: Sonntag, 19.09.2021 um 15:30 Uhr Spielort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Stuttgart gegen Leverkusen – TV-Übertragung: Läuft das Bundesligaspiel heute live im Free-TV?

Die große Frage, die sich viele Fußball-Fans vor der Partie am heutigen Abend stellen, ist: Wird das Bundesligaspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Die Antwort lautet leider nein. Das Spiel der 1. Bundesliga wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen am 19.09.2021 um 15:30 Uhr:

Begegnung: Stuttgart gegen Leverkusen

Stuttgart gegen Leverkusen Kostenlose Übertragung: Nein

Nein Livestream: DAZN

DAZN Beginn der Übertragung: 15:00 Uhr

15:00 Uhr Anstoß: 15:30 Uhr

15:30 Uhr Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Sebastian Kneißl

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Stuttgart gegen Leverkusen gratis online auf DAZN

Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Sonntagsspiel der Stuttgarter gegen Leverkusen völlig kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen. Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro . Wer allerdingsist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr das Sonntagsspiel der Stuttgarter gegen Leverkusenverfolgen.

Alle weiteren Infos zum Probe-Abonnement bekommt ihr hier:

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 5. Spieltag

Neben der Partie Stuttgart gegen Frankfurt, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 5. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Bundesliga-Spiele am 5. Spieltag im Überblick:

Freitag, 17.09.2021, 20:30 Uhr

Hertha BSC Berlin gegen Fürth

Samstag, 18.09.2021, 15:30 Uhr

Bayern gegen Bochum

Mainz gegen Freiburg

Augsburg gegen Gladbach

Bielefeld gegen Hoffenheim

Samstag, 18.09.2021, 18:30 Uhr

Köln gegen Leipzig

Sonntag, 19.09.2021, 17:30 Uhr

Dortmund gegen Union Berlin

Sonntag, 19.09.2021, 19:30 Uhr