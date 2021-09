In der 1. Fußball-Bundesliga kommt es am heutigen Sonntag, den 26.09.2021, zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Bochum. Beide Teams spielen in dieser Saison noch unter ihren Erwartungen. Die Schwaben stehen aktuell auf Tabellenplatz 14, was allerdings auch auf die vielen Verletzungssorgen zurückzuführen. Sven Mislintat gab sich bewusst unbeeindruckt. Die mageren vier Punkte, die der VfB Stuttgart in seinen ersten fünf Saisonspielen in der Fußball-Bundesliga gesammelt hat, versetzen den Sportdirektor nicht in Unruhe. „Ich glaube, dass wir da stehen, wo wir uns eingeordnet haben“, sagte der 48-Jährige am Montag.

Die Bochumer finden sich aktuell auf dem vorletzten Tabellenrang wieder. Für Cheftrainer Thomas Reis wird es in der Vorbereitung auf die Partie am Sonntag in erster Linie darum gehen, die 7:0 Klatsche gegen die Bayern vom vergangenen Spieltag aus den Köpfen seiner Spieler zu bekommen.

Wo wird die Partie zwischen Stuttgart und Bochum live übertragen ?

? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream erfahrt ihr hier.

VfL Bochum gegen VfB Stuttgart: Datum, Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das Spiel zwischen Stuttgart und Bochum findet am Sonntag, den 26.09.2021, um 15:30 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : VfL Bochum, VfB Stuttgart

: VfL Bochum, VfB Stuttgart Wettbewerb : 1. Bundesliga, 6. Spieltag

: 1. Bundesliga, 6. Spieltag Datum und Uhrzeit : 26.09.2021, 15:30 Uhr

: 26.09.2021, 15:30 Uhr Spielort: Vonovia-Ruhrstadion, Bochum

Bochum gegen Stuttgart live im TV und Stream: Übertragung auf Sky, DAZN oder im Free-TV?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Stuttgart und Bochum wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streaming-Dienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Auf Sky wird die Begegnung nur über den linearen TV-Sender DAZN 1 übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Bochum vs. VfB am 26.09.2021 um 15:30 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: DAZN 1

Live-Stream: DAZN

DAZN 1 und DAZN 2: So könnt ihr die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan und Termine: Die weiteren Spiele am 6. Spieltag

Neben der Partie am Sonntag zwischen Bochum und Stuttgart, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 6. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Bundesliga-Spiele am 6. Spieltag im Überblick:

Freitag, 24. September 2021

Samstag, 25. September 2021

Sonntag, 26. September 2021