Am heutigen Freitagabend, den 24.09.2021, ist der FC Bayern München zu Gast beim Tabellenletzten Greuther Fürth. Die Münchner sind das erste Mal in dieser Saison an der Tabellenspitze, nachdem sie den VfL Bochum mit einem 7:0 aus dem Stadion fegten und der VfL Wolfsburg nicht über ein 1:1 gegen Frankfurt hinauskam. Der FCB scheint nach anfänglichen Problemen in der Liga so langsam ins Rollen zu kommen. Greuther Fürth hingegen steht mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz. Noch haben sie sich nicht an das schnelle Tempo der 1. Fußball-Bundesliga gewöhnen können. Gegen Lewandowski und Co. möchte man nicht vor heimischen Publikum abgeschossen werden.

Fürth gegen Bayern München: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen Greuther Fürth und dem FC Bayern findet am Freitag, den 24.09.2021, um 20:30 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : SpVgg Greuther Fürth, FC Bayern München

: SpVgg Greuther Fürth, FC Bayern München Wettbewerb : 1. Bundesliga, 6. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 6. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 24.09.2021, 20:30 Uhr

: 24.09.2021, 20:30 Uhr Spielort: Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth

Fürth gegen Bayern live im TV und Stream: Übertragung auf Sky, DAZN oder im Free-TV?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Greuther Fürth und dem Rekordmeister wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung lediglich über die Kooperation mit DAZN auf dem Sender DAZN 1 zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Fürth gegen FCB am 24.09.2021 um 20:30 Uhr:

Free-TV: -

Pay-TV: DAZN 1

Live-Stream: DAZN

DAZN 1 und DAZN 2: So könnt ihr die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist beispielsweise hierfür von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 6. Spieltag

Neben der Partie am Freitagabend zwischen Fürth und Bayern, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 6. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Bundesliga-Spiele am 6. Spieltag im Überblick:

Samstag, 25. September 2021

RB Leipzig - Hertha BSC (15:30 Uhr)

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln (15:30 Uhr)

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 (15:30 Uhr)

1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld (15:30 Uhr)

TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg (15:30 Uhr)

Bor. Mönchengladbach - Borussia Dortmund (18:30 Uhr)

Sonntag, 26. September 2021

VfL Bochum - VfB Stuttgart (15:30 Uhr)

SC Freiburg - FC Augsburg (17:30 Uhr)

Lewandowski bekennt sich zum FC Bayern

Weltfußballer Robert Lewandowski hat sich abermals und in aller Deutlichkeit zu Bayern München bekannt. „Ich muss mich nicht in einer anderen Liga beweisen“, sagte der 33-Jährigenach der Verleihung des Goldenen Schuhs am Dienstag. „Ich kann mich in der Champions League mit den Besten aus anderen Ligen messen“, betonte Lewandowski. Beim deutschen Rekordmeister hat der Pole noch einen Vertrag bis 2023, und denk in keinster Weise ans Aufhören.“Das Alter, das sind nur Zahlen“, sagte er, "ich fühle mich sehr gut, habe die besten Werte, die ich je hatte. Ich weiß, dass ich mit meinem Körper noch Jahre auf Top-Niveau spielen kann. Ich bin wie guter Wein und hoffe, dass ich noch besser werde."