Heute am Samstag, den 25.09.2021, trifft RB Leipzig auf die Hertha aus Berlin. Noch befindet sich RB unter dem neuen Trainer Jesse Marsch in der Findungsphase. Die Sachsen haben bislang erst einen Saisonsieg gefeiert. Hertha BSC stabilisierte sich mit zuletzt zwei Siegen gegen die Aufsteiger Bochum und Fürth. Pal Dardai fährt mit großem Respekt nach Leipzig. „Sie haben viele große Spieler, eine tolle Arena, ein Leistungszentrum. Alles, was sie über die Jahre da geschafft haben, verdient großen Respekt“, so der Hertha-Coach. Jedoch brauchen sich die Berliner nicht zu verstecken. „Eine große Klappe haben wir aber nicht. Wir haben eine disziplinierte, fleißige Mannschaft.“, fügte der 45-Jährige hinzu.

Wo wird die Partie zwischen Leipzig und Hertha BSC übertragen ?

RB Leipzig gegen Hertha BSC Berlin: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Hertha BSC Berlin findet am Samstag, den 25.09.2021, um 15:30 Uhr statt. Wegen erhöhter Inzidenz sind in der Red-Bull-Arena nur 23.500 Zuschauer zugelassen. Im Heimspiel gegen den FC Bayern waren es noch 34.000.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : RB Leipzig, Hertha Berlin

: RB Leipzig, Hertha Berlin Wettbewerb : 1. Bundesliga, 6. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 6. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 25.09.2021, 15:30 Uhr

: 25.09.2021, 15:30 Uhr Spielort : Red-Bull-Arena, Leipzig

: Red-Bull-Arena, Leipzig zugelassene Zuschauer: 23.500

Leipzig gegen Hertha live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen RB und Hertha BSC wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Leipzig gegen Berlin am 25.09.2021 um 15:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport 1

Sky Sport 1 Livestream: SkyTicket, SkyGo

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 6. Spieltag

Neben der Partie am Samstag zwischen Leipzig und Hertha, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 6. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Bundesliga-Spiele am 6. Spieltag im Überblick:

Freitag, 24. September 2021

SpVgg Greuther Fürth - FC Bayern München (20:30 Uhr)

Samstag, 25. September 2021

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln (15:30 Uhr)

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 (15:30 Uhr)

1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld (15:30 Uhr)

TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg (15:30 Uhr)

Bor. Mönchengladbach - Borussia Dortmund (18:30 Uhr)

Sonntag, 26. September 2021