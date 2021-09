Im Topspiel am heutigen Samstag, den 25.09.2021, ist Borussia Dortmund zu Gast bei Borussia Mönchengladbach.

Die Gladbacher haben sich in dieser Saison noch nicht wirklich gefunden und stehen mit nur vier Punkten aus fünf Spielen auf dem Relegationssplatz – viel zu wenig für die Ansprüche, die man mittlerweile in Mönchengladbach hat. Der BVB steht da schon besser da und konnte mit einem 4:2 Sieg über Union Berlin am letzten Bundesliga-Wochenende den dritten Tabellenplatz verteidigen. Während es offensiv in dieser Saison durchaus nach Plan läuft, präsentiert sich die Abwehr der Dortmunder alles andere als sattelfest. Elf Gegentore musste der BVB in dieser Spielzeit bereits hinnehmen. Zum Vergleich: Der Tabellenzweite Wolfsburg kassierte lediglich zwei Gegentreffer – Bayern-Keeper Manuel Neuer musste vier Mal hinter sich greifen.

Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund: Datum, Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem BVB findet am Samstag, den 25.09.2021, um 20:30 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund

: Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund Wettbewerb : 1. Bundesliga, 6. Spieltag

: 1. Bundesliga, 6. Spieltag Datum und Uhrzeit : 25.09.2021, 18:30 Uhr

: 25.09.2021, 18:30 Uhr Spielort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Gladbach vs. BVB live im TV und Stream: Übertragung auf Sky, DAZN oder im Free-TV?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Dortmund und Gladbach wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Auf der Streamingplattform DAZN wird die Begegnung nicht zu sehen sein.

Alle Infos zur Übertragung Gladbach gegen BVB am 25.09.2021 um 18:30 Uhr:

Kostenloser Live-Stream auf DAZN: So seht ihr Dortmund gegen Gladbach gratis im Internet

Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr Gladbach vs. BVB völlig kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen. Dieses Angebot gibt es allerdings nur noch in diesem Monat. Ab Oktober kann kein kostenloser Probemonat mehr abgeschlossen werden. Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro . Wer allerdingsist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr Gladbach vs. BVBverfolgen. Dieses Angebot gibt es allerdings nur noch in diesem Monat. Ab Oktober kann kein kostenloser Probemonat mehr abgeschlossen werden.

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan und Termine: Die weiteren Spiele am 6. Spieltag

Neben der Partie am Samstagabend zwischen Gladbach und dem BVB, stehen acht weitere Begegnungen auf dem Spielplan für den 6. Bundesliga-Spieltag der Saison 2021/22.

Alle Bundesliga-Spiele am 6. Spieltag im Überblick:

Freitag, 24. September 2021

Samstag, 25. September 2021

RB Leipzig - Hertha BSC (15:30 Uhr)

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln (15:30 Uhr)

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 (15:30 Uhr)

1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld (15:30 Uhr)

TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg (15:30 Uhr)

Sonntag, 26. September 2021