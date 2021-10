Nach der, aus deutscher Sicht, erfolgreichen Länderspielpause geht es am heutigen Freitag, den 15.10.2021, wieder zurück zum Ligaalltag. Der 1. FC Köln ist zu Gast bei der TSG Hoffenheim. Die Kölner können sich über den bisherigen Saisonverlauf nicht beschweren. Nur eine Niederlage mussten sie in der bisherigen Saison hinnehmen. Mit zwölf Punkten aus acht Partien, spielen sie aktuell um die internationalen Plätze mit. Die TSG ist noch nicht ganz aus den Startlöchern rausgekommen. Nur Platz elf und acht Punkte sind für die Sinsheimer zu wenig. Die Saison ist noch jung, doch für Hoffenheim ist das ein wichtiges Spiel, um oben dran zu bleiben.

TSG Hoffenheim gegen FC Köln – Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer, Schiedsrichter

Das Freitagsspiel der 1. Bundesliga zwischen Hoffenheim und dem FC findet am Freitag, den 15.10.2021, um 20:30 Uhr statt. Ausgetragen wird die Begegnung in der PreZero-Arena. Im Stadion der TSG sind momentan 15.075 Zuschauer zugelassen. Noch bekommt das Team von Trainer Sebastion Hoeneß nicht allzu viel Unterstützung der Fans. Im letzten Heimspiel waren nur 8523 Zuschauer vor Ort. Hoffenheim liegt in der Zuschauer-Tabelle der Liga auf dem letzten Platz.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Hoffenheim gegen Köln: Übertragung live im Free-TV und Stream auf Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem VfB und Hoffenheim wird heute nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Hoffenheim gegen FC Köln am 15.10.2021 um 20:30 Uhr:

Köln geht mit Erfolgsserie in das Freitagspiel bei Hoffenheim

Der 1. FC Köln ist unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart seit fünf Spielen ungeschlagen und liegen als Tabellensechster vier Punkte vor den Kraichgauern. Das Team von Chefcoach Sebastian Hoeneß konnte in den bisher sieben Saisonspielen erst zweimal gewinnen.

Allerdings feierten die Hoffenheimer gegen Köln zuletzt sechs Siege in Serie und mit dem 6:0 am 31. März 2018 ihren bisher höchsten Erfolg im Oberhaus. Ein TSG-Profi war in der vergangenen Saison besonders treffsicher: Zum 3:2 und 3:0 gegen den FC trug der Kroate Andrej Kramaric allein fünf Tore bei.

Ist der 1. FC Köln unter Trainer Baumgart reif für den Europapokal?

Trainer Steffen Baumgart hat den noch in der vergangenen Saison als Problemfall gehandelten 1. FC Köln zu neuem Leben erweckt. Nur knapp fünf Monate nach dem erst in der Relegation gesicherten Klassenverbleib wird der Club als Anwärter auf einen Europapokal-Platz gehandelt - und der Fußball-Lehrer in Medien gar als „Klopp von Köln“ bezeichnet. Seine Schiebermütze, die der 49 Jahre alte Baumgart seit dem ersten Vorbereitungsspiel gegen Fortuna Köln bei jeder Partie trägt, ist längst zum Verkaufsschlager geworden.

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 8. Spieltag

Neben der Partie zwischen der TSG und Köln hat die 1. Bundesliga noch andere Begegnungen zu bieten. Hier findet ihr alle Spiele des 8. Spieltags:

Samstag, den 16.10.2021 um 15:30 Uhr

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC Berlin

SC Freiburg vs. RB Leipzig

Greuther Fürth vs VfL Bochum

Borussia Dortmund vs. FSV Mainz 05

Samstag, den 16.10.2021 um 18:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart

Sonntag, den 17.10.2021 um 15:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München

Sonntag, den 17.10.2021 um 17:30 Uhr