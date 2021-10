Eintracht Frankfurt empfängt heute, am Samtag, den 16.10.2021, Hertha Berlin. Beide Teams befinden sich im unteren Tabellenmittelfeld und haben dringend Punkte nötig. Kurios: Die Frankfurter haben in der bisherigen Spielzeit nur ein Spiel verloren und und holten am vergangenen Spieltag den ersten Sieg der Saison gegen den FC Bayern München. Anders sieht es beim Hauptstadtclub aus. Zwei Siege und fünf Niederlagen – so lautet die Bilanz der Hertha. Gegen die Eintracht muss die Formkurve der Berliner steil nach oben steigen, sonst wird es schwer für das Team von Trainer Pal Dardai, in Frankfurt was zählbares mitzunehmen.

Wo wird das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC Berlin im Free-TV übertragen?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Eintracht gegen Hertha Berlin heute: Uhrzeit, Anstoß, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen der Eintracht und der Hertha findet am Samstag, 16.10.2021, um 15:30 Uhr statt. Im Deutsche-Bank-Park werden 40.000 Zuschauer erwartet. Im letzten Heimspiel waren es nur 25.000 Zuschauer. Die Anzahl der zugelassenen Zuschauer steigt somit weiter.

Alle Infos der Samstagspartie am 16.10.2021 um 15:30 Uhr hier im Überblick:

Teams : Eintracht Frankfurt, Hertha BSC Berlin

: Eintracht Frankfurt, Hertha BSC Berlin Wettbewerb : Bundesliga, 8. Saisonspiel

: Bundesliga, 8. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 16.10.2021, 15:30 Uhr

: 16.10.2021, 15:30 Uhr Spielort : Deutsche-Bank-Park, Frankfurt

: Deutsche-Bank-Park, Frankfurt zugelassene Zuschauer: 40.000

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Frankfurt und Köln wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Alle Infos zur Übertragung Eintracht vs. Berlin am 16.10.2021 um 15:30 Uhr:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport 1

Sky Sport 1 Livestream: SkyTicket, SkyGo

Eintracht gegen Hertha - Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung aus?

Voraussichtliche Aufstellung Eintracht Frankfurt: Trapp - Ndicka, Hasebe, Hinteregger - Sow, Jakic - Durm, Kamada, Kostic - Lammers, Paciencia

Voraussichtliche Aufstellung Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhardt - Tousart - M. Richter, Darida, S. Serdar, Mittelstädt - Piatek

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 8. Spieltag

Am Wochenende stehen acht weitere Partien der 1. Fußball-Bundesliga auf dem Spielplan.

Alle Bundesliga-Spiele am 8. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 15.10.2021 um 20:30 Uhr

Samstag, den 16.10.2021 um 15:30 Uhr

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg

SC Freiburg vs. RB Leipzig

Borussia Dortmund vs. FSV Mainz 05

Greuther Fürth vs VfL Bochum

Samstag, den 16.10.2021 um 18:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart

Sonntag, den 17.10.2021 um 15:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München

Sonntag, den 17.10.2021 um 17:30 Uhr