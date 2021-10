Der BVB empfängt am heutigen Samstag, den 16.10.2021, den FSV Mainz 05. Die Dortmunder sind dank des Patzers vom Rekordmeister FC Bayern München am vergangenen Spieltag noch mittendrin im Titelkampf. Momentan stehen sie auf dem dritten Platz hinter Bayer 04 Leverkusen und dem Serienmeister. Am 8. Spieltag ist ein Sieg gegen die 05er Pflicht. Die Mainzer befinden sich im Tabellenmittelfeld und möchten die Schwarz-Gelben ärgern. Zudem ist der Einsatz von Startstürmer Erling Haalang noch ungewiss. „Die Option für eine Rückkehr gegen Mainz gibt es. Wir arbeiten alle daran und wir haben eine top medizinische Abteilung, die ihn rund um die Uhr begleitet. Im Moment geht es vorwärts.“, so der BVB-Coach Marco Rose.

Wo wird die Partie zwischen Dortmund und Mainz live übertragen ?

? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream erfahrt ihr hier.

Borussia Dortmund vs. FSV Mainz 05: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen dem BVB und dem FSV findet am Samstag, den 16.10.2021, um 15:30 Uhr statt. Im Signal-Iduna-Park sind 70.000 Zuschauer zugelassen. An Fanatmosphäre wird als nicht mangeln. Der BVB schafft die 2G-Regel teilweise ab, für Tribünenbesucher gilt also von nun an die 3G-Regel.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, FSV Mainz

: Borussia Dortmund, FSV Mainz Wettbewerb : 1. Bundesliga, 8. Spieltag

: 1. Bundesliga, 8. Spieltag Datum und Uhrzeit : 16.10.2021, 18:30 Uhr

: 16.10.2021, 18:30 Uhr Spielort : Signal-Iduna-Park, Dortmund

: Signal-Iduna-Park, Dortmund zugelassene Zuschauer: 70.000

Dortmund vs. Mainz: Hier seht ihr das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga live im Free-TV

Fußballfans fragen sich, ob das Bundesligaspiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten. Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte für die Partie hat sich der Pay-TV Sender Sky gesichert. Dort wird die Begegnung live und in voller Länge übertragen.

Übertragung BVB vs. FSV: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream online?

Auch hier müssen die Fußballfans eine weitere schlechte Nachricht hinnehmen, denn für das Spiel zwischen der Borussia und den 05ern wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben.

Alle Infos zur Übertragung am Samstag, den 15.10.2021, um 15:30 Uhr hier im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : SkySport

: SkySport Live-Stream: SkyTicket, SkyGo

Dortmund gegen Mainz - So sieht die voraussichtliche Aufstellung aus

Voraussichtliche Aufstellung beim BVB: Kobel - Meunier, Can, Hummels, N. Schulz - Witsel - Brandt, Bellingham - Reus - Malen, Haaland

Voraussichtliche Aufstellung beim FSV: Zentner - Nemeth, Bell, Niakhaté - Widmer, Barreiro, Stach, Lucoqui - Burkardt, Ingvartsen - Onisiwo

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 8. Spieltag

Neben der Partie zwischen Dortmund und Mainz hat die 1. Bundesliga noch andere Begegnungen zu bieten. Hier findet ihr alle Spiele des 8. Spieltags:

Freitag, den 15.10.2021 um 20:30 Uhr

Samstag, den 16.10.2021 um 15:30 Uhr

Union Berlin vs. VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC Berlin

SC Freiburg vs. RB Leipzig

Greuther Fürth vs VfL Bochum

Samstag, den 16.10.2021 um 18:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart

Sonntag, den 17.10.2021 um 15:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München

Sonntag, den 17.10.2021 um 17:30 Uhr