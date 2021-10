Borussia Mönchengladbach empfängt heute (16.10.2021) den VfB Stuttgart. Die Gladbacher haben nach einem durchwachsenen Start in die Saison vor der Länderspielpause gegen zwei Topteams der Liga gewinnen können. Gegen Borussia Dortmund gab es einen 1:0-Erfolg. In Wolfsburg gewannen die Gladbacher mit 3:1. Diese Serie wollen die Borussen gegen die Stuttgarter am heutigen Samstag ausbauen.

Die Schwaben hatten zuletzt drei Punkte beim Heimsieg gegen Hoffenheim und einen Punkt in Bochum geholt. Beide Teams trennen im Tabellenmittelfeld derzeit zwei Punkte: Gladbach ist mit zehn Zählern aus sieben Spielen Tabellenzehnter, Stuttgart liegt auf Rang 12 mit acht Punkten.

Wo wird das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart im Free-TV übertragen?

Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Mönchengladbach gegen Stuttgart heute: Uhrzeit, Anstoß, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen der Borussia und dem VfB findet am Samstag, 16.10.2021, um 18:30 Uhr statt. Im Borussia Park werden 46.000 Zuschauer erwartet. Im letzten Heimspiel waren es nur 25.000 Zuschauer. Die Anzahl der zugelassenen Zuschauer steigt somit weiter.

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Gladbach und Stuttgart wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV-Sender Sky gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. DAZN wird die Begegnung nicht zeigen.

Voraussichtliche Aufstellung von Borussia Mönchengladbach und VfB Stuttgart

Voraussichtliche Aufstellung Borussia Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Beyer - Scally, Koné, Zakaria, Netz - Hofmann, Stindl - Embolo

Voraussichtliche Aufstellung VfB Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Ito, Kempf - Karazor, Sosa - Klement, W. Endo - Coulibaly, Führich - Marmoush

Fußball-Bundesliga 2021/22 – Spielplan: Das sind die weiteren Spiele am 8. Spieltag

Am Wochenende stehen acht weitere Partien der 1. Fußball-Bundesliga auf dem Spielplan.

Alle Bundesliga-Spiele am 8. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 15.10.2021 um 20:30 Uhr

Samstag, den 16.10.2021 um 15:30 Uhr

Samstag, den 16.10.2021 um 18:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart

Sonntag, den 17.10.2021 um 15:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München

Sonntag, den 17.10.2021 um 17:30 Uhr