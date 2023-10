„The Voice of Germany“ ist zurück ProSieben und Sat.1 und die Talente der neuen Staffel begeistern die Zuschauer. Aktuell laufen die Blind Auditions und die Kandidaten und Kandidatinnen hoffen auf einen Buzzer ihrer favorisierten Coaches. In der neuen Staffel sind das fünf neue Gesichter. Doch welche Jury hat auf den roten Sesseln Platz genommen?

Ob irischer Popstar oder Rap-Queen – hier erfahrt ihr, wer in dieser Staffel dabei ist.

Nachdem in der vorigen Staffel nur vier Coaches die Talente bewertet haben, gibt es jetzt wieder einen Doppelstuhl und somit fünf Jury-Mitglieder:

Die Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz wurden als Jugendliche mit ihrer Band Tokio Hotel weltberühmt. Im Mai ging ihre erste eigene Show „That’s My Jam“ an den Start. In ihrem gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills“ hatten sie bereits ein großes, neues TV-Projekt in Deutschland angekündigt