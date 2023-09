Schon früh war klar: Shirin David ist gemacht für die deutsche Unterhaltungswelt. Drei Jahre nach ihrem Karrierestart schaffte die damalige YouTuberin bereits den Sprung ins TV und saß in der DSDS-Jury. Die richtige Erfahrung brachte sie dafür mit, denn schon in jungen Jahren ließ sich der Social-Media-Star musikalisch ausbilden. Heute ist die Rapperin zudem eine erfolgreiche Unternehmerin, die nicht nur in den Charts, sondern auch im TV immer wieder präsent ist. Die nächste TV-Produktion steht auch schon in den Startlöchern: Shirin David ist Teil der neuen Jury bei „The Voice of Germany“ 2023.

Wer die Privatperson hinter der provokanten Rapperin ist und weshalb Shirin David nun bei „The Voice of Germany“ statt „Deutschland sucht den Superstar“ in der Jury sitzt, erfahrt ihr hier.

Shirin David im Steckbrief

Hier findet ihr die wichtigsten Fakten zu Shirin David im Überblick:

Bürgerlicher Name: Barbara Schirin Davidavičius

Barbara Schirin Davidavičius Künstlername: Shirin David

Shirin David Beruf: Rapperin, Sängerin und Social-Media-Star

Rapperin, Sängerin und Social-Media-Star Geburtstag: 11. April 1995

11. April 1995 Sternzeichen: Widder

Widder Größe: 1,63 m

1,63 m Geburtsort: Hamburg

Hamburg Wohnort: Köln/Berlin

Köln/Berlin Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: Keine

Keine Instagram: shirindavid

Shirin David ist Coach bei „The Voice of Germany“ 2023

neuen Jury von „The Voice of Germany“ sein wird. Sie buzzert in Staffel 13 um die beste Stimme Deutschlands. Neben ihr nehmen die Im Juni verkündeten ProSieben und Sat.1, dass Shirin David Teil dersein wird. Sie buzzert in Staffel 13 um die beste Stimme Deutschlands. Neben ihr nehmen die Coaches Bill und Tom Kaulitz, Giovanni Zarrella und Ronan Keating auf den berühmten roten Stühlen Platz.

Die neue „The Voice of Germany“-Jury: Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David und Bill und Tom Kaulitz (v.l.n.r.).

© Foto: ProsiebenSAT.1/André Kowalski

Shirin David hätte in der DSDS-Jury sitzen sollen

2022 wurde bekannt, dass sich DSDS-Urgestein Dieter Bohlen die Rapperin als neues Jury-Mitglied wünschen würde. Aber David lehnte ab und veröffentlichte daraufhin sogar private Chats mit dem Musikproduzenten. Daraus ging hervor, dass Shirin David eine diversere DSDS-Jury forderte. Als diesen Forderungen nicht nachgekommen wurde, entschied sie sich gegen die Juryteilnahme.

Shirin David war bei „Wer stiehlt mir die Show?“

„The Voice of Germany“ ist nicht das erste TV-Projekt, an dem Shirin David für den Sender ProSieben mitwirkt. So war die Rapperin bereits Teil von Joko Winterscheidts „Wer stiehlt mir die Show“. Dabei verletzte sich die Moderatorin am Knöchel und moderierte trotz Verletzung durch die Sonntagabend-Show.

Hat Shirin David einen Freund?

Obwohl die Rapperin sehr genaue Vorstellungen von ihrem Traummann hat, ist sie nach wie vor Single. So äußerte sie sich auf Instagram, ihr zukünftiger Partner solle sowohl eine Ghetto-Attitüde als auch gute Manieren haben. Außerdem ist ihr ein gesundes Selbstvertrauen wichtig. Das scheint schwer zu finden zu sein, denn aktuell ist nichts über einen neuen Mann an ihrer Seite bekannt. Zuletzt war Shirin David mit dem Social-Media-Star Chris Manazidis liiert. Der Comedian, den viele vom YouTube-Format „Bullshit TV“ kennen, war auch schon Teilnehmer in der Reality-Show „Promi Big Brother“. Ihr Privatleben hält Shirin David allerdings auch seit einigen Jahren fern von Social Media.

Hat Shirin David einen Instagram-Account?

Die Rapperin Shirin David gehört zu den reichweitenstärksten Instagrammerinnen Deutschlands. Ihrem öffentlichen und verifizierten Instagram-Account folgen rund 6,3 Mio Fans (Stand: September 2023). Dort teilt sie nicht nur ihren Alltag als Rapperin, sondern auch persönliche Eindrücke.

Wie hoch ist das Vermögen von Shirin David?

Fans von Shirin David verfolgen ihre steile Karriere schon seit Langem. Die Frage nach dem Vermögen ist da natürlich groß. Klar ist: Im Laufe der vergangenen Jahre hat sie gewiss den ein oder anderen Euro verdient. Über die genaue Höhe ist aber nichts bekannt.